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心好累！感情出現「8跡象」快分手...網哭：第1個回不去了

點評:沒有愛真的還走的下去嗎...
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▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲兩人在一起應該要讓彼此成長，而不是拖彼此陷入泥沼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

和他在一起後，你把自己給丟掉了嗎？其實一段真正「好」的感情，應該是要讓彼此成長，而不是阻礙彼此的發展，如果他真的愛你，就應該要尊重你的所有選擇。對此，國外網站《Bright Side》就整理出8個該放下感情的跡象，如果你發現和他在一起之後你失去了自己，或是情緒變的更不穩定，那就該好好思考自己和他到底適不適合了！

8個該放下的感情跡象：

8.沒有個人發展

如果你擁有的是一段健康的關係，那你應該會不斷提升自己，你會認識許多新朋友、找到好的工作或是創力屬於自己的事業，而且伴侶會永遠支持你，他不只不會羨慕你的成就，更不會要求你要把所有時間都花費在他身上。

相反的，你們的關係若是不成熟，你會發現自己的朋友變少了、職業生涯不會有太多改變，生活也只會專注在伴侶和他們的興趣之上。

7.對伴侶的態度

感情中一條最主要的規則認為「你應該要接受伴侶最真實的樣子」，當然你也要相信，自己有能力去改變或是影響他的想法，但你永遠都不該「強迫」他接受你的思想。

當你試圖要改變對方的想法時，會面對的第一個問題就是「吵架」。此外，假如你已經包容了對方的壞習慣和缺陷，那就代表你已經清楚知道未來將要忍受的事物。

另外，你也要知道，一個真正愛你的人會永遠支持你所有瘋狂、荒謬的想法，這並不是因為他們「應該」，而是因為他尊重也了解你的興趣和想法。

▲吵架,冷戰,情侶,衝突。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲真正愛你的人會包容你所有瘋狂、荒謬的想法。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）

6.情緒不穩定

當你和另一半在一起的時候，你不應該感覺到不舒服。如果你今天跟他在一起很開心，可是隔天卻為了芝麻小事而吵到天翻地覆，那就代表你們該好好思考兩人的關係了；因為「不穩定的情緒」表示你們的關係很不成熟。

5.總是要想著如何「證明愛」

處於成熟關係中的兩人都清楚知道「彼此相愛」，而且相處起來的感覺也很好。但是，假如你或是對方都需要不斷證明兩人相愛的事實，那就表示你們之間有一個人對感情抱持著懷疑的態度；時間一久，這些「小懷疑」就會變成你和他之間的巨大差距，就算想彌補，也很難了。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲如果你們總是想證明有多愛對方，就代表你們之間存在猜忌。

4.失去自我

一段關係成不成熟其實取決於兩人的個性和態度，因為成熟的人不會想著要用對方的優點來彌補自己的缺點。舉例來說，如果你很自卑，但是伴侶很有自信，可是他卻拿自己的優點來攻擊你的缺點，那你覺得這段感情有辦法更持久或是快樂嗎？你要知道，一段成熟的感情是不會建立在冒犯或是貶低對方之上。

3.出現問題只會吵架

所有的夫妻和情侶都一定會在相處的過程中發現問題，而這些問題通常都跟雙方或是其中一人有關，但是在一段強大且穩定的關係中，「問題」只會讓兩人變的更加堅定，而且也不會不斷指責對方的過錯，他們會一起克服所有困難。假如你們相處時出現問題了，可是只會吵架，連溝通都無法，那你最好想一想，這段關係是否還會有發展的可能。

▲▼情侶（圖／取自Pixabay）
▲若是你們吵架後能溝通解決，感情會變的更好。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

2.沒有信任

「吃醋」是造成分手的常見原因之一，如果你對伴侶有信心，而且互相信任，那又怎麼會因為吃醋而大吵大鬧呢？你若是真的相信他，就絕對不會因為他跟某個女生講話而吵到天崩地裂。

但是，如果他真的說謊了，那你就該好好想想自己能不能承受這種痛；假如他對你的態度也很差，那你就真的該思考一下他是否真的愛你。

1.愛

成熟感情最重要的特徵就是「兩人分享愛情的能力」，假如你們彼此都有信心，而且也不想傷害對方，你們就會一起分享這種美好的感覺。

如果你發現，自己總是在渴望對方給你愛，那你真的還敢說對方有愛你嗎？畢竟，他若是沒有愛，只剩下你在愛，這段感情只會變的更痛苦罷了。

▲▼男友,男人,愛情,追求,交往,求婚。（圖／翻攝自pixabay）
▲兩個人都要有愛，這樣才能走的更久遠。

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