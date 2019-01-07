手腳很冰冷？動脈阻塞有「7徵兆」...專家：4危險族群要注意

點評: 超可怕～～這些症狀都超容易被忽略！



▲胸痛和動脈堵塞也有關係，甚至還會引起心臟病發作。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

最近常感覺腰痛嗎？很多人都以為「動脈阻塞」是老年人的問題，但其實在你20多歲時，就可能會有潛在的動脈阻塞問題，所以千萬別忽略身體出現的細微改變，否則時間一久，可能就會變成更嚴重的疾病。對此，國外網站《Bright Side》就列出7個常見的動脈阻塞預兆，原來腰痛是動脈阻塞的第一個症狀，手腳冰冷的人也要多注意！

人們容易忽略的動脈阻塞7大徵兆：

1.小腿、大腿或是臀部疼痛

不管是走路還是跑步，若是行動中有出現腿部疼痛的問題就很有可能是動脈阻塞的標誌，這就代表四肢沒有足夠的血流量，症狀包括肌肉疼痛或是腿部、手臂痙攣，而疼痛的位置取決於凝塊或是狹窄動脈的位置。



▲腿部疼痛很有可能是因為四肢沒有足夠的血流量。



2.胸痛

胸痛或是心絞痛都是心臟血流量減少的結果，會讓你感到緊繃、麻木、沉重、壓力或是灼熱的感覺。當人體處於休息狀態時，就比較不會出現這些狀況，但是如果身體和情緒一緊張，就會引起這些問題。在某些情況下，動脈堵塞的狀況會變的更糟糕，而心絞痛可能就代表心臟病發作了。

3.單眼暫時失去視力

頸動脈支持眼睛和大腦，所以如果頸動脈受到阻塞，可能就會引起單側眼睛暫時性視力喪失或是視力模糊，若是完全阻塞則會導致中風。



▲動脈阻塞會引起單側眼睛失去視力或是視力模糊。



4.腰痛

腰痛是一個絕對不能忽視的嚴重跡象，當血液流向下背部時，椎骨之間的椎間盤就會變脆弱，這會讓腰部之間的神經變緊繃；腰痛通常是動脈阻塞的第一個症狀，根據一項研究指出，已開發國家有10％民眾在20歲的時候，就已經出現動脈阻塞的問題。

5.呼吸急促

當冠狀動脈受損或是患病時，就會出現呼吸急促的症狀，因為心臟無法抽出足夠的血液滿足身體的需要。就有一項研究發現，人們通常都不會把呼吸急促看成是一個重要的問題，但是呼吸急促確實是治療嚴重冠狀動脈疾病存在的唯一跡象。

6.手或腳冰冷

腳冰冷可能是由周邊動脈阻塞疾病（PAD）引起的，因為動脈減少了流到四肢的血量，而傷口癒合不良或是腳部脈搏微弱也是需要重視的徵兆。此外，周邊動脈阻塞疾病也代表體內可能存在更多動脈問題，嚴重會引起中風或是心臟病發作。



▲血流不順而引起氧氣水平降低，就會產生疲勞和頭暈的症狀。（圖／達志／示意圖）



7.疲勞和頭暈

《Harvard Health Publishing》指出，「疲勞」作為冠狀動脈疾病的指標並常見，但是卻很有可能會發生；疲勞或頭暈可能是因為血流不順所引起氧氣水平降低而產生的，而且女生更會出現這種狀況。

此外，美國國立衛生研究院就列出4種會增加動脈阻塞風險的原因：

1.不健康的血液膽固醇水平：壞膽固醇比例高、好膽固醇比例低。

2.高血壓：血壓不應該超過140／90mmHg。

3.抽菸：抽菸會損害並收緊血管，進而提高膽固醇水平和血壓，而且抽菸也會造成氧氣到不了身體的組織中。

4.超重或肥胖：身高體重指數在25～29.9之間就被視為「超重」，指數越高就代表越肥胖。



▲肥胖以及不正常的膽固醇比例都會增加動脈堵塞的風險。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）