不會找小三！男生有「5跡象」＝一輩子只愛妳...他有做到嗎？



▲男友／丈夫有以下5個跡象就代表他一輩子都不會對妳變心啦！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

妳是否很擔心談了戀愛之後，卻被背叛傷害呢？其實從談戀愛的相處過程，就可以大概看出一個人會不會有出軌的傾向。對此，國外網站《Power of Positivity》就列出男友／丈夫不會出軌的5個跡象，如果他把所有事情都告訴妳，而且也很無私，那妳就可以放心把一輩子交給他了！

男友／丈夫不會出軌的5個跡象：

1.他做任何事情都很誠實

無論是面對生活中的大小事，他都會遵守自己說過的話，那就代表他會是值得信賴的伴侶。就算他曾經撒了一個小謊，他也會為自己負起責任，把真相告訴你，妳要知道，一個擁有根深蒂固「誠信感」的男人，是很難跟其他臭小三跑走的。



▲無論是多小的事，只要他跟妳說過，他就一定會遵守諾言。



2.他會告訴你所有事情

如果他都會把感情之外的事情通通告訴你，那就表示他的眼裡、心裡真的都指有你。他會把所有事情都告訴妳的原因就在於「他已經把你放進人生的計畫中」，他也很尊重妳該知道的權利，而且他可能還會因此感到自豪。

3.他超忙

當他被迫兼顧工作、家庭或是其他日常活動時，老實說，他真的沒有時間去兼顧別人女人，連睡覺的時間都很少了，怎麼可能還會花時間搞東搞西，而且他醒著的時候只會想把所有事情都搞定。



▲一般來說，一個很忙的男人是很難撥出時間陪其他女人的。



4.他切斷了過去的所有關係

根據線上約會網站《eHarmony》的統計指出，21％男性和32％女性會外遇都是因為前男友／女友的性誘惑。由於現在社交媒體的進步，和前任情人聯絡的機會變的更多，但是如果妳發現，妳的他總是很努力讓生活中只剩下妳一個女生的存在，他也斷了和過去情人的聯絡，那就表示你們的關係很難出現危機，也沒有什麼好懷疑的。

5.他是無私的

這就是事實，一個善良、誠實又真誠的男人會更關心他真正喜歡的人，而不是只關心自己。假如妳的他看見了路邊的乞丐，會願意打開自己的錢包，那就代表他肯定不會有外遇的勇氣，因為他一點都不想傷害你。



▲如果他很無私又誠實，那就代表他很難有勇氣背叛妳。