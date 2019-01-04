比止痛藥有效！陳峙嘉獨授「經痛殺手穴道」...按3分鐘就夠



▲女生經痛時可以透過按摩「三陰交」舒緩疼痛。（影、圖／《中醫師翻白眼》提供）



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每次月經來就肚子痛到抓狂嗎？女生每個月都要面臨一次崩潰的生理期，而且大部分都會有經痛的困擾。對此，穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中為各位女生處理大姨媽的問題，傳授一穴道「三陰交」，讓妳月經來也不怕肚子痛！



▲女生每個月都會遇到崩潰的生理期。



女生處理經通的方法，不外乎就是熱敷、吃巧克力，但其實透過「按摩穴道」的方式也能有效舒緩疼痛。

陳峙嘉表示，三陰交在腳踝附近，也就是三條陰經交會的地方，屬於脾經，位於小腿內側，足內踝尖上3吋，大約4橫指寬，脛骨後緣凹陷處，正所謂婦科三陰交。



▲三陰交就在腳踝附近，脛骨後緣凹陷處。

只要每天按摩三陰交1～3分鐘，就能夠有效改善女性的經期不順和經痛等症狀；此外，三陰交還具有補脾、養肝以及強腎的作用。



▲每天按摩三陰交1～3分鐘，就能改善經期不順和經痛的症狀。



經痛除了吃巧克力、熱敷以及按摩穴道以外，根據《女生必學！達人曝舒緩經痛5妙招：「這姿勢」比止痛藥還神》報導指出，還有2種姿勢能夠輸緩經痛，就是嬰兒式和臥束角式，所以，下次妳如果又因為經痛而受不了的話，別再吃止痛藥了，試試這些方法吧！





▲三陰交的取穴方法和功效。