換個口味吧！早上改喝抹茶拿鐵有「5大好處」...比咖啡健康



▲抹茶拿鐵能像咖啡一樣提振精神，而且也擁有許多健康益處。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

早上喝咖啡膩了嗎？換喝抹茶拿鐵吧！雖然叫做抹茶拿鐵，但這裡代表的並不是咖啡，而是鮮奶茶。對此，國外網站《Ba－bamail》就告訴大家抹茶拿鐵的5大好處，原來抹茶拿鐵能像咖啡一樣在早晨喚起你的精神，並溫柔地安撫你的起床氣；此外，如果你喝咖啡會焦慮，那就更要改成喝抹茶拿鐵！



▲起床後喝杯暖暖的抹茶拿鐵能安撫起床氣。



抹茶拿鐵的最關鍵成分就是抹茶，過去抹茶會使用在日本的茶道儀式上，可以說是日本的傳統和文化的代表，而現在有許多國家都看的見抹茶的身影，抹茶已經是飲料和甜點的必須成分，像是蛋糕和冰淇淋，還有大家最熟悉的抹茶拿鐵。



▲抹茶是一種細粉，能讓身體直接吸收豐富的營養素。



和其他的茶種不同，抹茶其實是一種細粉，由最好的茶葉製成，在利用石頭磨碎茶葉之前會先進行乾燥和挑選，也就是說，當你喝抹茶的時候，你實際上就是在攝取一種植物，能讓你直接吸收更多營養素。

抹茶的5大健康益處：

1.富含促進大腦和免疫系統健康的化合物。

2.一項研究發現，抹茶含有氨基酸，能保護人體免受癌症侵害。

3.含有更多咖啡因和抗氧化劑。

4.含有「兒茶素EGCG」，有助於減輕或是維持體重。

5.如果你喝咖啡會感到焦慮、緊張或是疲倦感更重，那你就可以喝抹茶。



▲如果你喝咖啡會感到焦慮或是緊張，可以改喝抹茶拿鐵試試看。



抹茶拿鐵怎麼做？

覺得在外面買抹茶拿鐵太貴了嗎？那你可以自己做！《Ba－bamail》就教大家簡單的抹茶拿鐵製作方式。首先，你需要準備1茶匙抹茶粉（可以依個人口味增加或減少）、熱開水、熱牛奶以及糖（依個人口味，可加也可不加）。

接著將抹茶粉和熱開水混合均勻，直到沒有結塊的粉末殘留，《Ba－bamail》提醒，別用太過燙的熱水，否則抹茶可能會變更苦。攪拌好之後再加入牛奶，你有2種選擇：

1.牛奶慢慢加入，同時不斷攪拌，直到牛奶變成奶泡為止。

2.如果你喜歡更綿密的口感，可以使用牛奶起泡器，但要記得在加入抹茶之前，就要先將牛奶打成奶泡。

最後，在依據個人喜好加入糖或是蜂蜜。



▲抹茶拿鐵在家就能自己做，還可以調出自己喜歡的濃度和甜度。