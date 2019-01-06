借人耳機全是細菌噁炸！「11物品」別亂借...網驚：不敢了



▲耳機最好不要亂借人，否則可能會導致嚴重的細菌感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

超噁心！把耳機借別人使用簡直就是製造細菌爬上身的機會！就有一項研究指出，使用耳機會增加耳朵中的細菌生長，而借別人耳機更是會增加「壞」細菌的風險，並導致嚴重的耳部感染。對此，國外網站《Bright Side》就整理出11種最好不要亂借別人的物品，除了耳機之外，護唇膏和肥皂等等都上榜，看完之後你還敢借別人嗎？

別亂借別人使用的11種物品：

1.指甲剪

雖然你看不到，但其實人的手指和指甲上都藏有大量的細菌、病毒和許多有害的微生物，也就是說，指甲剪就是一種造成感染的載體。不管是你用別人的指甲剪，或是別人用你的，都會增加黴菌感染以及人類乳突病毒的發生機會。

2.耳環

人的耳朵上有許多血管，所以如果你戴了別人曾經帶過的耳環，就會更容易感染血源性疾病。若是真的必不得已要戴別人使用過的耳環，請記得要先用酒精擦拭。



▲若是你曾經把耳環借給別人，一定要記得用酒精消毒。（圖／記者何冠嫻攝）



3.護唇膏

除了耳朵之外，人的嘴唇上也有許多血管，而這些血管也能將看不見的微生物帶到嘴唇上。因此，假如你把自己的護唇膏或是口紅借人，就有可能會感染皰疹病毒。

4.眉毛鑷子

如果只是利用鑷子拔掉幾根眉毛或是多餘的毛是沒關係的，但是，你用鑷子拔掉「內向生毛」而且還流血，之後你再使用這個鑷子上可能就會導致嚴重的疾病。

在上述情況之下，這個鑷子就會是C型肝炎病毒和人類免疫缺陷病毒（愛滋病毒）的攜帶者，假如真的逼不得已一定要跟別人共用同把鑷子，一定要記得用酒精徹底消毒。



▲若是用鑷子拔毛還流血，鑷子上可能會夾帶C型肝炎病毒和人類免疫缺陷病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



5.球型止汗劑

注意了！球型止汗劑可能會帶來嚴重的感染，特別是在除完毛後使用，因為除毛的過程可能會有小傷口；此外，芳香止汗劑只能掩蓋臭味，並無法阻止細菌的繁殖，所以購買時要盡量選用含抗菌成份的止汗劑，就算是家人也請不要隨便借。

6.肥皂

在你每次用完肥皂後，微生物和一些病毒都會覆蓋在肥皂上，最糟糕的是，你還把肥皂放在濕潤的盒子中，就會幫細菌、黴菌以及病毒創造一個理想的生長環境，反而會讓你越洗越髒。《Bright Side》提醒，若是要降低感染風險，最好還是使用洗手乳最為恰當。



▲濕潤的環境很適合細菌在肥皂上生長。



7.梳子

不管是男生還是女生，最好都別把自己的梳子借給別人！因為梳子上可能會藏有寄生蟲的風險，像是蝨子和疥瘡，嚴重可能還會造成葡萄球菌感染，所以如果剛好有人跟你借梳子，拿回來的時候最好趕快消毒，否則細菌就會找上你。

8.毛巾

毛巾是細菌的孳生天堂，尤其是掛在浴室中的毛巾，你一定不會想要知道上面到底躲了多少細菌。聞聞你的毛巾，若是有霉味，那就代表一定有黴菌和細菌，長期使用這種毛巾可能會導致黴菌感染、長皮疹、痘痘或是結膜炎；《Bright Side》建議，毛巾使用4～5次之後就應該要清洗乾淨，並且一定要記得晾乾。



▲毛巾若是有味道，就代表藏有許多細菌和黴菌。（圖／記者李佳蓉攝）



9.絲瓜絡

絲瓜絡沾水之後真的很難全乾，因此絲瓜絡就和毛巾一樣，都是細菌的孳生天堂。假如你有使用絲瓜絡的習慣，一定要記得使用後完全晾乾，而且也不要借給別人用。

10.化妝用品

只要會和你的臉部肌膚直接接觸的化妝用品，最好都不要借給別人使用，包括眼線筆、睫毛膏、眼影或是粉底液等等。此外，也盡量別使用藥妝店提供的試用品。



▲會直接碰到臉部肌膚的化妝工具別亂借別人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



11.耳機

相信你一定有跟別人借過耳機，或是曾經有人跟你借過耳機，但你要知道，耳機本身就會導致細菌在耳朵中生長，如果你還戴著耳機運動，就更會增加細菌感染的機會，因為「熱能」和「水分」都有助於細菌發育，所以只要是你有機會戴別人曾經帶過的耳機，就一定要先用酒精擦過。