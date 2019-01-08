容易便祕、消化不良？營養師獨授「腹部按摩法」...只需2分鐘



▲便祕、消化不良有救了！營養師教你2分鐘腹部按摩法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你很常有消化不良或是便秘的問題嗎？如果有也不要擔心，因為你現在只要花2分鐘就可以解決了。國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人營養師就教大家「2分鐘腹部按摩法」，不僅能夠放鬆神經系統，也能讓身體、心靈和腸道進入休息和消化的狀態，趕快學起來吧！

消化就從嘴巴裡開始

《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師表示，「消化」從嘴裡開始，所以當你吃進食物時就必須要花時間「咀嚼」，這樣才能讓身體更好吸收每頓食物的營養，而且咀嚼食物也能將碳水化合物和脂肪轉化為燃料。

他認為，你應該要透過細嚼慢嚥促進消化而不是狼吞虎嚥，也要記得在每口食物之間都喝一口水，如此一來，就能讓身體分解食物，並讓食物順利進入胃部。



▲當食物進入嘴巴裡時，食物就會開始被消化。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



壓力會引起腸胃道問題

但是，當你感到壓力時，可能就會導致腸道發炎，引起胃腸道問題，例如：腹瀉、便祕和腹脹，而且壓力也會造成腹部組織緊張，進而影響消化過程。Hill說，如果你有腸胃道問題，你就應該要放鬆腹部肌肉，這樣它們就可以分解胃部中的食物。



▲「壓力」可能會引起腸胃發炎，導致腸胃問題。（圖／達志／示意圖）



Hill就傳授給大家一個解決腸胃道問題的方法，你可以在吃飯前2分鐘進行「胃部按摩」，這不僅能放鬆神經系統，也能向腸道發出訊號，告訴它「該吃飯了」；此外，這個按摩法也可以幫助你練習呼吸，讓你的身體、心靈和腸道一起進入「休息和消化」的模式。

2分鐘腹部按摩的手法：

1.先在地板／墊子上躺平，膝蓋彎曲，將雙腳平放在地上。

2.將雙手放在胃部，並以手掌和指尖「圓周方式」按摩，以順時針開始，然後再以逆時針按一次。

3.接著輕輕地從腹部的左側按壓胃部柔軟或是疼痛的部位至右側，然後要沿著肋骨的底部移動。

4.不斷重複上述過程至腹部疼痛或是緊張的部位有整個放鬆的感覺。

5.按摩的過程要記得深呼吸。

除了按摩可以幫助消化之外，Hill表示，你也可以透過練習「正念的飲食技巧」，像是坐下、慢慢咀嚼以及別邊滑手機邊吃飯，這些小細節都能幫助你減輕壓力，避免情緒化飲食。



▲該吃飯就吃飯，別滑手機，否則可能會讓肚子不舒服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）