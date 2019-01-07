2號＝超可靠！你第一眼看見哪個三角形？一張圖曝「真實個性」



▲你第一眼就被哪個三角形吸引呢？趕快往下看測驗結果。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）



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想要更了解自己嗎？就有心理學家認為，透過一個人選擇的「幾何形狀」就可以看穿他的真實個性，而且人也會傾向選擇和個性相符的形狀。對此，國外網站《Bright Side》就和大家分享一個有趣的心理測驗，圖中共有5種不同形狀的三角形分別代表不一樣的個性，如果你第一眼就被2號三角形吸引，那就代表你是很有信用又可靠的人！

★測驗結果揭曉：

1號三角形

只要是你訂定的目標，你就一定會拿出自己的決心完成，而你最大的特質就是「奉獻精神」；或許有人會覺得你對於事情太過完美主義且太過遵循規則，但你認為唯有這樣才能在一開始就有完美的表現。此外，身邊的人也很依賴你，因為他們知道你會是一個非常成功的人，所以他們對你很放心。



▲你很追求完美，一點點小細節都不會放過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2號三角形

你的個性很真誠，而且你也敢把自己的個性秀出來，你也很可靠。對你來說，「誠實」就是生活中的最高價值，你也正在努力讓自己成為一個誠實、有信用的人，所以你也很直接，看待事物的方式也很樂觀；身邊的朋友也很重視你的意見，對於他人來說，你就是一個有信用且樂於幫助他人的人。

3號三角形

在生活中，你會運用自己的「推理能力」，而且你也會是團體中最機智的代表；不管做出任何決定，你都會先仔細分析並且把所有事情都安排的妥妥當當，你做事很有條理，對於自己的能力很有自信。

雖然你朋友有時候可能會覺得你有點煩，但他們心裡清楚知道「你很貼心」，而且你也會給予朋友最好、最聰明的建議。



▲你總是會給朋友最好、最良心的建議，所以他們都覺得你很貼心。



4號三角形

你的思想很清楚，不容易被混淆，而且你也充滿熱情；當你擁有一個目標的時候，你會全力奉獻自己，也會拿出所有的自信，你絕對不會讓任何事阻礙你達成目標的決心。雖然在某些朋友的眼裡，可能會覺得你做事太過極端、激烈，但是你的這種個性能讓你把工作做的很好，這是無價的。

5號三角形

假如你第一眼就看到5號三角形，那就代表你是一個非常有魅力且外向的人，不管是面對熟人還是陌生人，你都能輕鬆地打開聊天話題，而且你也會仔細聆聽對方的想法。

對你來說，這世界上最珍貴的就是「家庭」和「朋友」，你真的非常珍惜他們，而且也因為你是一個很棒的領聽者，所以當他們有困難或是難過時，總是會第一個想到你，他們知道你一定會給予他們滿滿的安慰。



▲對你來說，最珍貴的就是家人和朋友，你很珍惜他們。