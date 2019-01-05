2019「星座整體運勢」曝光！金牛會脫魯、巨蟹別和家人吵架



▲新的一年到！大家趕快來看看自己的星座整體運勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

新年到！舊的一年又過去了，就代表新的一年已經開始，不僅帶來了新希望和願望，也帶來了許多新事物，也許你會進入一段新感情，也有可能會和某人分開。對此，塔羅牌和命理專家Palak Agarwal就在國外網站《Indiatimes》和大家分享2019年星座的整體運勢，其中單身金牛有機會遇到新對象，而巨蟹要控制脾氣，別和家人吵架！

2019年星座整體運勢

1.牡羊座

在談到愛情關係時，你是一個大膽又有熱情的人，你積極的態度會讓你成為一個志在必得的人；如果你已經有伴了，那你在今年就會減少和對方吵架的機會。2019年為你帶來許多希望，但你要記得養成耐心，遇到事情要冷靜，千萬別讓衝動誤了事。

幸運色：紅色、橘色

幸運數字：4

2.金牛座

金牛座非常在意外表，所以你對伴侶非常挑剔，只要你了談了戀愛，你就會想盡辦法讓愛情變的更完美，而且你也會努力降低可能會吵架的機會。在2019年，你會擁有一些很棒的冒險經歷，生活上會有重新開始的機會，如果你還單身，也許會遇到新對象，若是有伴了，就等著結婚吧！

幸運色：紅色、黃色

幸運數字：5

3.雙子座

雙子座很聰明、體貼，個性大膽卻又帶點敏感，非常難讓人摸透。由於雙子座的個性時在太難懂了，所以很難找到一個可以了解你的人；至於愛情，在2019年初可能會有點起伏不定，但是到了年底就會變的比較平穩。

幸運色：綠色、黃色

幸運數字：6



▲雙子的愛情運要到年底才會變穩定。



4.巨蟹座

巨蟹座的個性很敏感又情緒化，而且你也很在乎伴侶的感受。在2019年，如果你已經有伴侶，那感情會變更穩定，假如還沒有，就要記住這點「過去已經過去，你應該要往未來看」，或許有天你就能得到一直渴望的愛。

此外，要記得避免與親人爭吵，好好享受即將到來的美好春節連假。

幸運色：黃色

幸運數字：7

5.獅子座

獅子座想要成為一個充滿吸引力的人，而且需要伴侶給予注意。在2019年，如果你已經有伴了，那你們的愛情會讓你們滿足，你將充滿力量，而且還有機會進入人生的下一個階段。

幸運色：橙色、黃色

幸運數字：8

6.處女

處女座的人很善良，富有同情心，但是你對另一半很挑剔，而且你有時候會對「愛的感覺」感到很困惑。但是在2019年，你能重新獲得對愛的渴望，雖然你有時候可能還是會回想起一些關於過去感情的回憶。

幸運色：黑色、棕色

幸運數字：9



▲處女對另一半很挑剔，有時候還會沉迷在過去的記憶中。



7.天秤座

在2019年，請你坐下來好好放鬆一下，因為今年能為你帶來許多好處。不管是愛情還是情緒，你都能擁有滿滿的感受，假如你現在已經沉浸在一段戀愛中，那麼這段感情也許能帶來一些好結果。

幸運色：紅色

幸運數字：9

8.天蠍座

2019年是天蠍座成長以及充滿動力的一年，你的感情關係會變的越來越穩定，而且也能讓你獲得主導的力量，簡單來說，不管是感情還是生活，今年都會充滿繁榮和祝福。

幸運色：黃色、橙色

幸運數字：4

9.射手座

射手座在今年會過的很滿意，無論是社交關係或是友情都會變的很穩定，你的心靈也會很豐富。

幸運色：紅色

幸運數字：1



▲射手今年的運勢不錯，人際關係會維持的很好。



10.摩羯座

摩羯座擁有堅持不懈以及充滿耐心的個性，新的一年不妨擺脫那些令人感到窒息的關係，你可以調整自己進入一個全新的模式，這會是一種幸福的選擇。

幸運色：綠色，黃色

幸運數字：3

11.水瓶座

水瓶座知道該如何用「微笑」獲得大家的心，在2019年，水瓶座應該要學習的就是「放下過去」，因為新的一年能為你帶來許多穩定性，所以請你別害怕面對憂慮的感覺，該給承諾的時候就要給。

幸運色：紅色

幸運數字：2

12.雙魚座

雙魚座生命中的新周期即將在2019年重新開始，如果你現在還沒談戀愛，正處於探索的階段，那麼在今年你也許有機會能夠知道一些關於曖昧對象的訊息；假如你已經擁有一段感情，那麼今年會是很適合結婚的年分。

幸運色：藍綠色

幸運數字：3



▲如果你是正在戀愛中的雙魚，那麼今年非常適合結婚。