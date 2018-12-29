晚餐吃越飽隔早越餓！醫曝「2大原因」...你也被餓醒？

點評: 小編都覺得胃被撐大了！



▲你也很常晚餐吃很飽，隔天早上卻被餓醒嗎？（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

4天連假到來，許多網友選擇吃大餐狂High迎接2019的到來，但你一定有過明明前一天晚上吃得很飽，但隔天一早醒來卻感覺肚子特別餓？究竟是什麼原因呢？有醫師分析出「2大原因」告訴你這奇怪現象有跡可循，也一解你長久以來的困擾。



根據陸媒《人民網》分享河北醫科大學第三醫院營養科副主任雷敏的文章指出，平時感覺到餓的原因有兩種，第一為胃內食物已被消化完而產生的空腹感，第二則是出現低血糖而造成渾身無力。她說，若前一晚吃得太多，睡前胃仍處於飽脹狀態，那麼身體消化系統會花一個晚上拼命消化這些食物，以至於隔天早上胃已被排空，使胃的狀態從極大的膨脹狀態至收縮狀態，如「洩了氣的氣球」，就會使飢餓感更加明顯。

雷敏解釋，對於健康的人來說，人體在進食後，血糖會升高，身體就會分泌胰島素以幫助控制血糖，將多餘的血糖合成肝醣或脂肪。因此若前一天睡覺前吃太飽，特別是高糖、高油脂的食物吃得越多，隔天醒來的飢餓感也會越明顯。這是因為這類食物會引起胰島素長時間過量分泌，將會帶走身體更多血糖，導致一早醒來低血糖。

因此雷敏建議，晚餐千萬別吃太撐，三餐維持定時定量很重要。且無論第二天早上餓不餓，都該吃個豐盛的早餐，各類食物都可適量攝取，一旦飢餓感消失，胃也就舒服了。



▲胃被排空＋低血糖導致你常常一早醒來變超餓。（圖／達志／示意圖）

過去《ETtoday健康雲》採訪新營養食代營養師陳柏鈞，他表示，會出現晚餐吃很飽，隔天早上起床很餓的情況，與「晚餐吃了什麼」有關係。有研究指出， 若晚餐以碳水化合物（醣類）組成居多，因為其消化收吸收較快，因此隔天早上即容易感到飢餓。想要降低隔天早上飢餓感，可將前一晚的晚餐蛋白質比例提高！即可使隔天早上起床較不易感到餓，相對可降低早餐的攝取量

陳柏鈞也建議，每天的晚餐最晚在8點前一定要食用完畢，且睡前1小時內就別再吃固體食物，因為睡前進食，會讓食物在腸胃道的時間拉長，可能會有腹脹、腹痛的情況產生。最多可攝取一些液體食物，如牛奶或黑芝麻糊等。即可避免造成身體的負擔喔！

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