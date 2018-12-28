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一看就在生氣！4大星座「根本屎臉王」藏不住　另一半也上榜？

點評:這太準，不得不推！！！
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滑手機,無聊,厭世。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你的另一半也是不爽就寫在臉上的屎臉魔人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

每個人從小到大的交友圈、甚至愛情路上，總會遇到幾個擅長隱藏情緒的朋友，不知道究竟在不爽什麼，主動詢問關心也得不到答案。反觀有些人總是愛擺臭臉，想生氣就生氣，不顧他人面子和看場合，超級愛擺臭臉，而你的另一半也是如此嗎？《JUKSY》網站整理出「一看就在生氣」的4大星座，一一剖析把壞情緒全寫在臉上的人到底是誰。

1.雙子座
雙子座就是藏不住喜怒哀樂，與其說他們不懂得隱藏，不如說他們「很真」，交朋友毫不虛假、不用心機，所以一旦因為情緒壞了相處氣氛，千萬別責怪他們。

2.天秤座
隨心所欲的天秤座總是「想怎樣就怎樣」，從沒想過特別遮掩，和雙子一樣很寫實，漸漸與他們相處、深入了解後，你會很喜歡他們。

生氣、憤怒。（圖／達志／示意圖）
▲金牛座不會為顧及他人心情而隱藏自我情緒。（圖／達志／示意圖）

3.金牛座
牛牛們擁有一雙「大牛眼」眼裡只有自己，完全為自己而生，不顧他人，所以心情不好就直接說出來已成常態，不會為了要顧及他人心情而極力偽裝自己，這樣實在太累了，對他們來說很沒必要。

4.射手座
射手座刊稱情緒王！只要有一點點不順他的意，不爽情緒如火山爆發般湧現。而且完全不用看他的臉，就能感覺到一股怒氣從四八方炸出，或許相處起來有些壓力，但好處在於不需要猜他們內心在想什麼，因為一靠近就能明顯感受，也算是有另類的安全感啦。

關鍵字： 兩性 愛情健康 星座 運勢 屎臉 臉臭 JUKSY
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