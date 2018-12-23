剛交往就急上床？她分析「渣男5大特徵」快分　網哭：超有感觸



▲你也交過渣男男友，最後搞得身心俱疲對愛情失望嗎？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



愛情使人盲目，而你就是常和渣男交往而自嘆愛情路走得坎坷的負面教材嗎？這種愛情騙子總是有辦法哄你，但捨不得離開等於讓他有機會繼續傷害你。網紅《那個女生Kiki》拍攝影片分析「渣男的5種特徵」，提醒網友們若不想當一個被騙到最後才看清一切的傻子，就得觀察另一半是否出現以下跡象，如果有，還是趕快分手吧！分析中肯也讓網友哭哭「超有感觸」。

Kiki分析「渣男的5大特徵」：

1.經常消失

Kiki說有些人可能真的工作繁忙、事情多，「但是你要想想一個真的愛你的人怎可能捨得讓你擔心呢？」，即使工作再忙也該抽空聯繫，不可能一整天都沒有空檔搞消失。因此她提醒，經常莫名其妙消失，或是在特定某一時間就會失去聯繫的男生，女生們真的得好好觀察，很可能是對方劈腿了。

2.不在你面前接電話

「除非他的工作是在當間諜，又或者是工作有什麼高度機密不能洩漏」，Kiki認為，否則都可以在女生面前接電話，就算是工作所需也會先接起來講幾句再暫離，並非看到來電顯示就作賊心虛閃離現場，這就是「有鬼」的跡象。



▲手機常常不離身的男生一定有鬼！（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube）

3.手機不離身

手機裡隱藏著太多秘密的人，就會非常小心保護不讓另一半看到手機裡的內容。Kiki指出，或許有人會認為「愛一個人就要選擇相信他，不要看手機」這點她很認同，認為看手機沒意義，「但一個愛你、相信你，而且沒有劈腿的人，根本不需要把手機當成身體器官一樣帶在身上吧？」只是上個廁所也怕手機被偷看，如果不是渣男其實可以坦蕩蕩不需要在另一半面前藏東藏西。



▲還沒在一起就急著趕進度的渣男行為，真的很糟糕！（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube）

4.急著趕進度

Kiki說，這是分辨一個人到底是不是玩咖的「最明顯特徵」，是人都會有慾望，「但一個真的喜歡你、愛你的人，就懂得尊重你、珍惜你、願意等待你的」。若遇到還沒在一起就開始做些踰矩的行為的爛咖，手來腳來，才剛交往就急著XX，毫無心靈交流與深入了解，每每見面都在床上，這樣的對象真的只是想要玩玩，「找到一個可以在肉體上陪伴他的人」。

5.常忘記跟你說過的話

除非本身真的記憶力有問題，否則常常忘記和你說過什麼話的人真的不需要太留戀，Kiki說，「壓根子不知道自己已經說過了，其實不是單純記性不好，而是因為跟太多人講過了，根本已經忘記到底是跟你講還是跟她講了」。

影片的最後，Kiki也提醒網友們，一個人喜不喜歡、愛不愛你都能感受出來，只是往往不願意面對殘忍事實。或許失去一個人會很難過，但在放手後你會發現你還給自己一個快樂生活。她說「該離開就離開，再繼續下去就不要怪別人再傷害你，是你給他機會繼續傷害自己」，所以在愛情裡要切記「不要最大」，請相信自己值得更好的人。