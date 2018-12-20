「草食男＋肉食女」5大星座＝超速配CP！吃草男友被妳吃掉了？



▲你在愛情中也是草食男或是肉食女嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導



這年頭談感情，當男人變得越來越不具侵略性，從積極主動轉為溫和平淡的「草食男」時，女生們也開始變得大膽、開始勇於追求屬於自己的愛情，主動進攻變成「肉食女」了嗎？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析出5種對愛情被動、0攻擊力的草食男及「吃肉拒吃菜」的肉食女星座，湊在一塊變超速配CP，快看你們上榜沒？



草食男星座Top5：



第5名：射手男

別看射手男一臉陽光活潑貌，他們其實很在意旁人的眼光，以至於相處起來綁手綁腳超級ㄍㄧㄥ，不懂得表達心意，常讓女生誤以為沒機會而不了了之。除非被肉食女看上，感受到開門見山的攻勢，否則面對射手男常會有種「自討沒趣」的Feel。

第4名：天秤男

心思細膩又討厭刻意的天秤男，是女生眼中的好閨蜜，但也因此就算和心儀的人相處甚歡，一遇關鍵時刻又難提起勇氣，不知該不該告白，猶豫不決的態度使他們開始閃躲對方，讓女生等到花兒都謝了。



▲獅子男在愛情戰場上改吃素食。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

第3名：獅子男

別看獅子是萬獸之王、標準肉食主義者，事實上在情場上的他們是吃素的，原因在於他們害怕被打槍而丟臉。有句話說「不期不待，沒有傷害！」為此他們寧可挨餓，等自願送上門的獵物上鉤，再優雅獨享大餐。

第2名：水瓶男

個性讓人難捉摸的水瓶男，寧願和你搞曖昧也不發動攻擊，堅守「姜太公釣魚」的原則，不費吹灰之力就能坐享鮮魚大餐。這種以退為進的愛情招數，讓水瓶男綜橫情場，騙走一大堆單純無知的少女。

第1名：金牛男

金牛男不是沒戰鬥力，只是太懶了！他們心想打起精神撩妹也不一定成功，不如改走「守株待兔」的戰術，把虧妹時間拿來做別的事情。但也因為這樣，金牛男外表看似木訥又冷漠，但總會散發出一股壞壞惹人愛的魅力。



▲面對草食男，妳也忍不住轉為肉食女嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

肉食女星座Top5：

第5名：水瓶女

個性鬼靈精的她們認為「喜歡不等於交往」，前者是自我的權利，後者才需要雙方同意，因此遇到喜歡的人追不追自己說了算，對於他人的眼光及言論毫不在乎。也因為懶得猜心，所以單刀直入就是她們對愛情的一貫作風。

第4名：獅子女

獅子男是草食男，但獅子女對愛情可是熱情又直接！相較於尊嚴，獅子女認為得到自己想要的男人更重要，也因此不畏懼害怕，越挫越勇，就算被打槍也絕不輕易放棄。

第3名：射手女

射手女不受拘束的自由靈魂，對於約定俗成的事情超無感，她們認為凡事對得起自己的心才不會留下遺憾。也因此射手女喜歡正面迎擊，不喜歡曖昧不明，就想把邱比特的箭一發射上心儀對象的心。



▲金牛女願意花時間搞曖昧，且一次不只對一個人。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



第2名：金牛女

金牛女屬於「 惦惦吃三碗公」的人，儘管要她們喜歡上一個人需要長時間的觀察，但也代表她們願意花時間搞曖昧，且沒人規定只能1對1。當金牛女確認你是她的真命天子後，為達目的她們甘願變騎士。

第1名：天秤女

天秤女平時看起來優雅又溫柔，但一旦愛情降臨，她們的得失心和焦慮就會讓心裡的天秤失衡，遇到天菜「搶菜」程度超瘋狂。