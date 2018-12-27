耳屎需要挖嗎？醫曝「2大嚴重後果」耳膜會破裂　網友驚呆！



▲你也有挖耳屎的習慣嗎？小心引發嚴重後果。（示意圖／奇美醫學中心提供）



生活中心／綜合報導



每當洗完澡後或是耳朵癢時，你也喜歡拿棉花棒挖挖耳朵嗎？有醫師指出，耳屎在醫學上稱為「耳垢」具有生理功能，其會吸附灰塵和骯髒微小粒子，內含溶解酶並混合皮脂腺分泌的脂肪酸，產生微酸且抗菌的環境，且外耳道皮膚具有自動向外移行的功能，因此不需要自行挖除。至於大多數人愛用棉花棒或挖耳棒挖耳朵當心造成「2大嚴重後果」也震驚網友。

台中澄清綜合醫院中港分院營養醫學門診主任劉博仁醫師曾撰文指出，人類長約3公分的外耳道如沙漏，由外1/3的軟骨及內2/3的硬骨部所組成，兩者交接的彎曲角度，可保護耳膜受傷。然而軟骨部皮膚的耳垢腺會分泌耳垢，存在於耳道外部，其具有吸附灰塵和骯髒微小粒子的功用，內含的溶解酶並混合皮脂腺分泌的脂肪酸，產生微酸抗菌的環境，且外耳道皮膚有自動向外移行的功能，換言之，可將外耳道的耳垢向外清潔排泄出去。因此當發現有患者的耳垢直接碰觸耳膜處，即可認定患者以棉棒等工具向內擠壓所造成。



▲用棉花棒清耳屎，只會把耳屎不斷往內推而阻塞耳道。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

耳鼻喉科醫師徐啓翔也在《醫師好辣》節目上分享，用棉花棒挖耳屎可能造成「嚴重後果」，他說一般民眾習慣用棉花棒或是挖耳棒清耳屎，前者容易把耳屎不斷向內推，推到耳膜上硬化後即可能阻塞耳道。至於使用挖耳棒也不妥，有時在使用的同時被人動了一下，就可能造成耳膜破裂，因此極度不建議以棉花棒或是挖耳棒清潔耳朵。

徐啓翔說，美國耳鼻喉科醫師建議人們不要清耳朵，由於上頭存有腺體分泌分泌物，「我們挖掉的時會變得更乾，造成出油情況會更多，耳屎會更多，而且上方酸鹼值會失去平衡，造成容易細菌感染。」因此仍奉勸網友們，有任何需要協助的請找耳鼻喉科醫師幫忙，不建議再用棉花棒或是挖耳棒清耳朵了。