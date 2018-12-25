暖又軟！女友是「肉肉女孩」5大優勢甜炸　網友淚灑：太中肯了

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「骨感女vs.肉肉女」網友們你會選擇和誰交往呢？很多男生的交友條件不外乎長得漂亮、身材苗條、皮膚白皙個性溫柔等等，但其實在這個寒冷的冬天裡，有個肉肉女友是件超幸福的事！樂天派YouTuber佳沁在《閃亮胖時代》粉專分享最新影片，分析肉肉女孩的5大戀愛優勢，也希望今年冬天所有肉肉女孩都能順利脫單。有網友看完淚灑：「太中肯了」。

泡棉女孩佳沁在影片裡指出，當冬天或是天氣變冷時就有800萬個女孩想要談戀愛，就連她自己也不例外，因此就為網友分享肉肉女孩戀愛時所擁有的5大優勢，男網友們眼睛睜大點：

1.抱起來很舒服

冬天到了你還在抱抱枕嗎？佳沁說根本不需要，因為和肉肉女孩交往，她們就是「天然抱枕」，且抱起來比抱枕更溫暖、更有安全感。佳沁也分享過去曾有心儀男生靠在自己肩上睡著，睡醒後大讚她的肩膀「很舒服欸」，當時她慶幸自己不是太瘦的女生，也因為當時的互動讓兩人距離拉近一大步。





▲肉肉女生雙手無時無刻都像暖暖包一樣暖。（圖／取自即新聞，下同）

2.寒流不再來襲

寒流來不用暖暖包還能省到錢！平時就在囤積脂肪的的肉肉女，體溫比一般女生再高一點，佳沁說「別人跟我握手的時候或是牽手的時候，都會說『天啊，妳好溫暖喔，冬天就是需要妳」。她認為別人需要的溫暖，肉肉女孩可以完全的給予，就是免費的暖暖包。



▲肉肉女是很懂吃，不是很會吃啦！

3.行動派美食家

佳沁向網友喊話「不要再說我們很會吃了好嗎？我們只是懂得怎、麼、吃！」她認為能吃就是福，因此平時就是在累積自己的福氣，好讓和肉肉女交往的對象能感到加倍幸福。肉肉女孩不僅口袋美食名單超多家，且對於「吃」這件事也比較不挑，身材就能看出「超好養」。

4.天生樂觀好個性

男網友們你也覺得長得太漂亮的女生很有距離感，很想追卻又不知道怎麼出擊嗎？不妨考慮肉肉女孩吧！佳沁說，肉肉女孩的優勢在於長得可愛又平易近人、親和力十足，有她們在的地方就有歡樂。但她也說「其實我們的樂觀是我們自己天生的，就是與生俱來的樂觀，而不是在為自己的悲觀找藉口，而是在做自己，呈現給喜歡的人最真實的一面。沒有公主病的脾氣，不是我們在讓步，而是我們更懂得體諒對方，不要覺得我們好像很好欺負」。



▲不用「造山運動」天生就擁有傲人雙峰。

5.擁有傲人自信美

佳沁說，有些肉肉女覺得自己胸部大不好看，但有多少女生為了「造山」還要買襯墊，肉肉女天生就有完美雙峰，因此只要接受它，就會覺得自己非常性感。

佳沁說，「美」的定義因人而異，有些人喜歡瘦瘦女「腰束奶澎」，而有的人就是喜歡摸起來舒服的「控肉」，她認為「與其那種外表上的美，我還倒不如覺得那種內在散發出自信以及魅力，那才叫做『水』，與其等待機會，不如自己出擊！」也希望在今年冬天所有肉肉女孩都可以幸福脫單。

網友看完紛紛留言，「看完淚灑，太中肯了！」、「竟然是這種主題，最後我竟然哭爆欸」、「我們胖女孩胖的不是醜是可愛，我們是自體發熱器，冬天不需要暖暖包」、「開朗會使人想要親近