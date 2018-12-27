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單身狗別羨慕！心理學：情侶愛放閃「少了2因素」很快就分手

點評:身邊很多這樣耶！
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▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲在路上看到情侶放閃總會讓你好想翻白眼嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導

在你身邊，也有一起出遊、吃飯就要拍照在臉書或IG上放閃的情侶朋友嗎？或者時不時就PO文分享小倆口的甜蜜生活，或是你本身和另一半就是如此？要小心，因為有心理研究及專家指出，喜歡高調曬恩愛的情侶，在感情裡很可能因缺乏「2種長久愛情」元素，很快就會分手說掰掰！

根據外媒《her》報導，心理研究期刊《Personality and Social Psychology Bulletin》研究指出，喜歡在網路上或生活中人際關係中表現出超幸福甜蜜情侶形象的人，大多是為了掩蓋在兩性關係裡的「不安全感」。該項研究的數據依「依戀理論」來分析，它關注的重點在於情侶如何建立關係並形成連結。該研究解釋，具有焦慮依戀傾向的夫妻，會需要更多的「相愛證明」以保證兩人的關係，因此會藉由高調的放閃，分享兩人甜蜜時光，好讓他們能感到滿滿安全感。

此外，若是兩人之間的信任感不夠強烈，也會對兩人關係「過度分享」，好讓朋友們能感受到兩人關係穩定的「茁壯成長」，堅定不移，而兩人的甜蜜照、放閃PO文都是為了營造幸福形象下的產物。研究人員說，當人們對伴侶的感受出現不安全感時，他們往往會讓兩人的關係透過各種方法「提高能見度」，此研究也強調了人們如何描繪自己的關係。

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）
▲心理專家隼人指出，情侶愛放閃代表感情裡缺乏安全感和信任感。（示意圖／記者黃克翔攝）

過去《ETtoday健康雲》專欄心理兼兩性專家隼人也曾撰文指出，看到別人PO文曬恩愛別羨慕，因為心理學角度上分析，愛放閃的情侶大多以分手收場，原因在於對感情的「信任度不足」才出現放閃行為，而感情不夠穩固，自然很快分手。他解釋，人一旦在戀愛中缺乏安全感，就會想辦法增加或證明這段感情的堅固，而在社群上發文就是其中一個途徑。在吸引朋友按讚和留言以提升小倆口對於感情的信心。

另外，有些人屬於明知感情有危機，卻還在自欺欺人情況下繼續放閃PO文，目的在於從留言中找到支持和慰藉以逃避現實。隼人說「 那就解釋了為何會有些情侶明明前天還在放閃，今天突說分手了」。另外他還解釋，有的人是透過放閃宣示主權，有著強大控制慾和佔有慾。他說，越愛發文放閃，代表這個人沒自信、自卑，愛和人比拼誰比較恩愛、誰約的餐廳高級、誰收的禮物好，但其實對兩人戀情毫無幫助，反而會帶給另一半壓力。

隼人建議，若情侶們相處充實、快樂，實在不會再浪費時間在網路上發文，或檢視另一半是否有上傳兩人合照，「因為一段感情最重要是彼此真實的相處感覺，不是比較放閃的量及依靠他人的讚及留言來讓你快樂的。」

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