韓國瑜穿襪子睡覺保陽氣！中醫曝「體虛危機」：吃3類食物更有效

點評: 看的出來韓市長體力很好啦！

記者李佳蓉／採訪報導

高雄市長韓國瑜25日夜宿果菜市場，被問及穿襪子入睡的習慣，他說是保足陽氣的作法，「這樣體力比較好，可以光著屁股但襪子不能不穿」，對自己的養生之道有信心。對此，中醫師彭溫雅指出，若一年四季都要穿襪子才睡得著，可能是陰陽不平衡的虛弱體質，此舉雖能保暖腿部避免體熱散失，但並非根本之道，建議「多吃3類食物」幫助身體產熱。

韓國瑜表示自己都要穿襪子入睡，才能保足陽氣、體力好！對此，中醫師公會全國聯合會副秘書長彭溫雅接受《ETtoday健康雲》採訪指出，若一年四季都需穿襪子暖腳才睡得著，以中醫看來是很虛的體質。她解釋「中醫說頭要涼、腳要暖；若是頭很熱、腳很涼，很明顯的體質偏虛寒，要從頭腳調理開始」。腳屬陰部經絡的起點，為陽部經絡終點，也是人體末梢，因此體質虛寒者容易出現腳冰冷，「穿襪子可以，但不是根本之道」。



▲韓國瑜穿襪子睡覺保陽氣，彭溫雅說若一年四季皆如此，可能是需要調理的「虛寒體質」。（圖／地方中心翻攝）

除了穿襪子睡覺，彭溫雅說，平時工作需久坐造成腳部冰涼嚴重者，每工作1小時就得起身走動，促進腳部氣血循環，平時運動也可著重下半身，如打太極或是蹲馬步動作。此外，保暖下腹部「氣海、關元」的位置，平時泡溫泉至肚臍以下，或放暖暖包置小腹或後腰處增加身體熱能，也有些長輩會圍「肚圍」保暖幫助入睡，皆是從外部保養方式避免體熱散失。另外她也推薦像韓董怕風又沒有頭髮的網友們，天冷可戴帽子保暖於髮際的2個「風池穴」，或是圍圍巾保暖幫助身體陽氣免於散失。

彭溫雅解釋，以中醫角度看來，當身體陽氣不足，除了會手腳冰冷外，嚴重全身會畏冷、怕風，也因為氣虛而導致精神不濟，出現容易疲勞的症狀，此種體質一定要經過調理。她提醒，保持陽氣需從日常生活中做起，應避免吃寒涼食物雪上加霜，體質容易怕冷者也要避免熬夜，否則會增加身體能量的消耗，養成固定運動習慣，保足陽氣改善手腳冰冷。



▲彭溫雅推薦冬天吃羊肉爐，具有補虛勞、壯筋骨的功效。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

彭溫雅說，上述作法雖能避免體熱散失，但讓身體「產熱」更重要，因此她建議從「食療」下手，天氣冷特別推薦吃羊肉爐，羊肉在中醫裡有補虛勞、壯筋骨的效果，尤其高雄岡山羊肉出名，可以暖中焦，在本草綱目上適合冬天食用。此外，她還推薦含有十全湯底及中藥成份的藥膳排骨，平時也可多吃辛香料，像是胡椒、花椒、茴香、咖哩及其他麻辣鍋裡所含有的成份，都能祛寒補陽氣。