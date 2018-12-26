網曝「性幻想網紅Top10」！館長「大肌肌」迷死人　竟只排第3？



▲館長精壯結實的「大肌肌」，迷倒一堆熟女。（圖／取自《飆捍》臉書）

生活中心／綜合報導



過去根據美國網站調查指出，有96%的人在愛愛時腦裡總想著另一個人，內心都擁有自己的性幻想對象不敢說嗎？海外約會App《JustDating》26日公布2018年度票選榜單，揭曉今年度台男、台女「性幻想YouTuber」排行榜，其中擁有結實「大肌肌」的館長深受熟女喜愛，狠甩其他7名網紅，奪下第3名。



誰是你心目中最想發生一夜情的Youtuber？根據約會App《JustDating》的調查顯示，台男鍾愛甜美又呆萌的女孩，因此長相亮麗又擁有魔鬼身材的YouTuber球球以17.57%的得票率奪下性幻想對象第1名；而第2名則為個性豪爽的滴妹，招牌的眼鏡造型是大叔們的最愛，得票率17.38%；而第3名則為辛辣又擁有好身材的咪妃，奪下13.71%的票數。



▲台男網友性幻想YouTuber前3名曝光。（圖／《JustDating》資料提供、ETtoday健康雲製圖，下同）

至於台女喜歡什麼樣的口味呢？調查發現，台女偏愛外型酷帥、肌肉精實的男生，因此「上班不要看」的廉傑克曼因有張神似藍正龍的臉龐，讓一票女粉絲們為之瘋狂，得票率16.89%，榮登女網友心中性幻想YouTuber第1名寶座；而第2名則是「反骨男孩」的酷炫，獲得14.26%的女網友支持，受到年輕女生的支持，午夜夢迴想起讓人輾轉難眠；第3名則是身材超精壯、擁有「大肌肌」的館長，得票率13.51%，擄獲一票熟女們的心。



▲台女性幻想YouTuber前3名，館長以「大肌肌」吸引熟女粉絲。