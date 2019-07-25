糖尿病患注意！「這2營養素」也讓血糖飆升...飲食控制是關鍵



▲有2種營養素能「間接」提高血糖值。（圖／取自免費圖庫pixbay）

文／水野雅登

前文不斷提到，能直接提升血糖值的營養素只有醣類（糖質）。我之所以刻意強調「直接」提升，其實是有理由的。因為除此之外，也有能「間接」提高血糖值的營養素存在。這類食物即使在被消化、吸收後，也不會馬上變成血糖，而是得經過代謝之後才會轉變。

讀到這裡，一些聰明的讀者應該已經想起來了，沒錯，就是先前曾提過的蛋白質和脂質。蛋白質和部分脂質，會經由「糖質新生」的代謝管道轉換成血糖。所謂糖質新生正如其名，當人體無法經由飲食攝取醣類（糖質）時，為了彌補不足的熱量，身體會改為使用不同的原料，製造出全新的糖質以維持正常機制。



▲蛋白質和部分脂質，經由「糖質新生」的代謝管道轉換成血糖。（圖／達志示意圖）

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基本上，糖質新生的作用發生於肝臟，不過，人體在飢餓的時候，也會在腎臟產生糖質新生作用。簡單來說，當：

1.血糖值偏低。

2.細胞內的熱量不足。

3.胰島素作用不足。

只要滿足這三個條件的其中之一，就會發生糖質新生作用。

此外，人體呈現飢餓狀態時，肌肉便會減少，這也是因為糖質新生的機制，把原有的肌肉分解、轉換成血糖的緣故。順道一提，透過飲食攝取蛋白質時，身體會優先使用食物中的蛋白質進行糖質新生。換句話說，只要蛋白質攝取充足，即便發生糖質新生，肌肉仍不會減少。



▲第一型糖尿病的患者攝取蛋白質之後，便會發生糖質新生作用，導致體內血糖值上升。（圖／達志示意圖）

相較於蛋白質，僅有一部分的脂質會被用來進行糖質新生。意即，「糖質新生的主要原料來自於蛋白質，只有部分脂質會被採用」。話又說回來，「能直接提升血糖值的營養素只有醣類（糖質）」是醫學界近期才重新認識的血糖值常識之一。過去，大家都認為蛋白質、脂質也會直接使血糖值上升，只是後兩者的升糖速度較慢，需要耗費更多時間。

這是因為當時並沒有把「直接使血糖值上升」、「經糖質新生後所造成的血糖值（間接）上升」這兩件事分開討論。尤其是第一型糖尿病的患者，由於其本身的胰島素分泌已然枯竭，攝取蛋白質之後，便會發生糖質新生作用，導致體內血糖值上升。

現在，為了讓民眾能更了解糖質、蛋白質和脂質的代謝過程與後續影響，醫學界已將兩者明確地區隔開了。

本文摘自《少吃點藥，血糖值照樣穩妥當》／水野雅登（日本知名糖尿病內科醫師）／方舟文化出版