天熱常飄異味！營養師推「3食物」防妹妹感染...解憂妙招這樣做

記者林妤柔／綜合報導

台灣天氣悶熱，部分女生喜歡穿不透氣的牛仔褲和緊身褲，使得妹妹常被悶住，從而增加私密處感染的機會。營養師黃曉彤在播吧《酷的是米袋》中表示，其他像免疫力下降、不良的衛生習慣，或是頻繁的性生活，都提高私密處感染的風險。她也分享，多吃這3種食物能降低感染的機率。

黃曉彤指出，正常情況下，女性的陰道是處於弱酸性的環境中，可以抑制病菌滋生，達到保護預防感染的作用，但當酸鹼值出現變化時，私密處的抵抗力就會大大減弱，此時就很容易被細菌侵襲，出現紅腫癢的發炎反應，同時伴隨著像是分泌物增加、出現異味、搔癢、疼痛等徵狀，讓女性苦不堪言。



▲要保護好妹妹，就要先吃這3種食物。（圖／記者李佳蓉攝）

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此外，基於女性生殖器官結構，尿道、陰道、肛門都非常接近，細菌很容易進入到泌尿系統，引發感染。黃曉彤還提出，其他像是水喝太少、憋尿、免疫力下降、不良的衛生習慣等，都是造成尿道感染的主要原因。如果想降低陰道跟尿道感染的機率，首要的預防措施就是維持私密處的酸鹼值，並提高免疫力。她建議可以多吃這3種食物。

1.富含益生菌的優格

益生菌可以幫助私密處處於弱酸性的環境，形成天然屏障，抑制病菌過度繁殖。同時，也可以幫助調整體內的菌叢生態，增加好菌的數量，提高免疫力。一旦防禦力變強之後，就可以達到預防感染的目的。同時提醒大家，在購買優格的時候 記得選擇原味無糖的，以避免攝取過多的糖分，造成肥胖。

2.蔓越莓

蔓越莓富含的前花青素和有機酸，有助於預防泌尿道感染，因為前花青素具有抗黏附活性，可以減少細菌附著於尿道細胞壁上，並促使細菌隨尿液排出體外，進而減少泌尿道感染的風險。此外，有機酸幫助酸化尿液，維持私密處的酸鹼值，進而減少感染。但是黃曉彤提醒，蔓越莓的好處僅限於預防，泌尿道感染的情況出現時，還是要看醫生，以服用抗生素為主。



▲蔓越莓富含前花青素和有機酸，有助於預防泌尿道感染。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.多吃富含維生素C的食物

維生素C除了具抗氧化的特性之外，還可以透過增加抗體的形成和白血球的吞噬作用，來強化免疫系統，從而預防私密處感染。另外，維生素C還可以促進膠原蛋白的形成，保護黏膜的上皮細胞，避免感染發炎。芭樂、柑橘、甜椒都是好選擇。