

▲怎麼喝可樂才健康？（圖／翻攝自pixabay）

文／招名威

怎麼喝可樂才健康？

一般口味的可樂，「主要」配方包括糖、碳酸、焦糖色素、磷酸、咖啡因和不到1%的神秘配方等。它之所以被稱為可樂（Cola），是因早期的材料從古柯葉和可樂果中提取，但現在提煉萃取技術的發達，已經不含古柯鹼，咖啡因的含量也比早期要低很多。

但其關鍵技術還是在那個神秘配方：「Merchandise 7X」。雖說這「7X」不具專利效應，是一個商業秘密，但它自1919年起被保存在亞特蘭大的Trust Company Bank銀行保險庫內。據說它主要是由幾種關鍵成分組成，這幾種成分一直分別由公司的2個高級職員掌握，身份相互獨立並被絕對保密，而且，他們簽署的「決不洩密」協議，他們連自己都不知道完全的成分是什麼，甚至兩人也不允許乘坐同一交通工具外出，以防發生意外導致秘方失傳。

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▲怎麼喝可樂才不會胖呢？（圖／達志示意圖）

無論神秘感有多重，喝可樂該注意的，絕不會是因為它有多俱營養價值，而是在爽爽喝的同時，如何跟威廉一樣不會變胖？

首先，糖分。要破除糖分所產生的熱量問題，我們必須要先知道怎麼去計算一般可樂的熱量。一罐350c.c.的可樂是140大卡，以成年人每天需要1,500大卡的熱量來說，一天內只要喝10.7罐350c.c.或3瓶1.25公升就達標，可以不吃任何食物了。若你除了喝過量的可樂，又再加上正常飲食的話，很容易就會多出1,000大卡的熱量累積在身體裡面。要去除這些多餘的熱量，談何容易，除了少喝或改喝零卡的可樂之外，多運動可能是不二法門。

其次，碳酸。碳酸是很弱的酸，但長期且過量飲用對牙齒還是有很強的腐蝕作用，會使得牙齒的保護層變薄，相對就容易蛀牙或刮傷，牙齒就不美麗。所以，威廉建議喝完可樂之後，記得要先漱口，把在口腔內或牙齒上的游離碳酸分子去除後，再用牙刷把吸附在牙齒間的殘餘碳酸刷掉。

第三，磷酸。磷酸在可樂裡的用途主要是調味，但磷酸過量會降低體內鈣的吸收，影響孩子骨骼生長及身高的正常發育，骨密度也會下降。磷酸還會阻礙鐵質的吸收，一旦鐵質缺乏，也會引起缺鐵性貧血。根據2006年一份美國臨床營養學期刊的報導，2,500人的實驗報告證實，磷酸造成的骨鬆是在每人每週喝可樂至少3至7罐，持續半年才會好發在女性身上，男性不會。若認真要避免，其實女生可以在喝完可樂之後，喝牛奶或補充適量的鈣與鐵就行。



▲女生可以在喝完可樂之後，喝牛奶或補充適量的鈣與鐵。（圖／達志示意圖）

第四，咖啡因。一罐350c.c.的可樂含有40毫克的咖啡因，但一杯美式咖啡其實就95毫克起跳了，依台灣食藥署建議每天不超過300毫克咖啡因來計算，至少一天要喝7.5罐的可樂才會超標。

最後，排便問題。其實我不太懂為什麼喝可樂要跟排便扯上關係，雖說含有「難消化性麥芽糊精」可促進腸胃蠕動，是比一般的可樂健康，但是也不建議喝過量，畢竟它本質還是可樂，不要寄望「只喝」它，其他什麼都不做你就會健康。

威廉提醒大家，若要健康喝可樂，上述的配套措施絕對不可少，但最重要的還是要適量飲用才是上策。

本文經授權轉自：招名威教授 毒理威廉