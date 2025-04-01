吃很少血糖還降不下來？　營養師曝「3大錯誤」

▲單純少吃是不夠的，還需要均衡飲食。（示意圖／unsplash）

文／常春月刊

「我已經吃很少了，為什麼血糖還是降不下來？」很多長者都認為「少吃」=「血糖下降」，所以在飲食上過度克制碳水化合物，甚至三餐幾乎不碰飯、麵、糖類，卻發現血糖依舊忽高忽低，甚至醫生還提醒：「你的血糖控制得不好！」這到底是怎麼回事呢？

為什麼少吃還會導致血糖不穩？

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營養師媽媽曉晶的生活筆記指出，事實上，單純少吃是不夠的，還需要均衡飲食，尤其是攝取足夠的水溶性膳食纖維，才能幫助血糖穩定！

1、缺乏水溶性纖維，讓血糖波動更大：水溶性纖維可以幫助延緩醣類吸收，讓血糖上升的速度變慢。如果攝取不足，糖分會更快進入血液，導致餐後血糖飆升。

2、身體進入「飢餓模式」：當長期攝取過少時，身體會啟動「胰島素抗性」的機制，使血糖更難降下來。這也是為什麼有些長輩明明吃很少，但血糖還是居高不下！

3、肝臟過度釋放糖分：當進食過少時，身體會從肝臟釋放更多葡萄糖來維持能量，這反而會讓空腹血糖更高。

根據《Nutrients》在2020年的研究顯示，增加水溶性纖維的攝取（如燕麥中的β-葡聚醣）能改善胰島素敏感性，降低糖尿病患者的餐後血糖波動，並有助於長期血糖控制。換句話說，控制血糖不能只是「少吃」，而是「吃對」！

這些血糖異常的狀況，你有嗎？

1、餐後 1 小時血糖飆高，但到了下午卻變得頭暈、手抖？

2、醫生說血糖控制不好，但自己明明已經很克制飲食？

3、飯後容易睏，覺得精神不好，注意力無法集中？

這些現象其實與「升糖指數（GI）」和「升糖負荷（GL）」有關。GI 是指食物影響血糖的速度，GL 則是評估整體血糖負擔的指標。當你吃的食物 GI 值過高，例如精緻澱粉（白飯、白麵包）、含糖飲料等，血糖會快速飆升，然後在短時間內又急遽下降，導致你出現疲倦、頭暈、飢餓感，甚至影響情緒，變得容易暴躁。但如果你的飲食缺乏水溶性纖維，那麼這種血糖劇烈波動的情況會更加嚴重！

為什麼會這樣？

1、水溶性纖維可以形成凝膠狀，減緩糖分吸收速度，幫助血糖緩慢上升，而不會突然飆高後急劇下降。

2、高GI的食物會造成「血糖雲霄飛車」，讓胰島素分泌過量，導致短時間內血糖迅速下降，影響身體能量供應。

3、長期血糖不穩定，會讓胰島素敏感性下降，甚至可能加重糖尿病的風險！

根據《Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition》在2014年的研究顯示，水溶性纖維能延遲胃排空，使餐後血糖上升速度變慢，減少胰島素劇烈波動，這對糖尿病患者來說是一個有效的飲食策略！

3個簡單的飲食調整 幫助你穩定血糖

1、每餐加一點黑木耳或白木耳

黑木耳和白木耳含有天然多醣體，能幫助延緩醣類吸收，減緩血糖波動，讓血糖變得更穩定。

．研究證實：根據《Clinical Nutrition》2020年的研究，每天攝取 7.6-8.3g 的水溶性纖維，可以顯著降低 HbA1c（糖化血色素）和胰島素阻抗，這對於糖尿病患者的血糖管理極為重要！

2、用燕麥或地瓜取代白飯

燕麥和地瓜的 GI 值較低，含有豐富的β-葡聚醣與抗性澱粉，能幫助血糖緩慢上升，避免餐後血糖飆高。

．根據《The American Journal of Clinical Nutrition》在2017年的研究顯示，燕麥與地瓜能降低胰島素波動，並提升飽足感，幫助長期血糖控制。

3、飯後吃半顆蘋果或奇異果

蘋果含有果膠，奇異果含有豐富的水溶性纖維，能夠延緩糖分吸收，減少血糖劇烈波動，讓餐後血糖更穩定！

．研究證實：根據《The FASEB Journal》2015年的研究，單次攝取富含水溶性纖維的水果，就能顯著降低餐後血糖反應，幫助長期糖尿病管理！

這樣搭配吃 讓血糖穩定不飆升

早餐：燕麥牛奶＋奇異果（燕麥穩定血糖＋奇異果果膠幫助腸胃蠕動）

午餐：黑木耳雞絲沙拉＋糙米飯（黑木耳多醣體＋糙米低GI，減少血糖波動）

點心：白木耳紅棗湯（白木耳膠質可延緩血糖上升，紅棗補氣）

晚餐：地瓜蒸蛋＋燙青菜（地瓜低GI＋蛋白質穩定能量）

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