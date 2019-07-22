虎要防小人暗算！12生肖「本週運勢」曝...你運旺到炸嗎？

點評: 一週運勢看這邊！



▲你這週運勢好嗎？來看黃鐸允十二生肖每週運勢大解密吧！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文、圖／黃鐸允、侯毓湘

想知道你本周(7/22~7/28)運勢如何嗎？

本週兩個運勢不佳的生肖：

屬虎的朋友，要提防背後小人暗算，或突然失去客戶。情緒容易焦躁不安，應適當調整心情。

屬馬的朋友，感情運不佳，精神不集中，導致出錯頻率高。財富運也走弱，容易發生金錢糾紛。

〖鼠〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢旺盛，賺錢能力明顯增強，工作上升職加薪的機會增多，人際關係和諧融洽。

24歲屬鼠，財運順遂，本週是賺錢的好時機，尤其在工作上會有大筆收入。

48歲屬鼠，腳踏實地做好本職，才有升遷的可能。財運方面，可在新的工作項目中找出發展契機。

財富運

財運旺達，將有貴人出現，宜拓展交際圈累積人脈，賺錢門路自然出現，收入也因此增多。

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事業運

工作表現十分優異，不負上級與同事的期望，有望升職加薪。

桃花運

會出現一見鍾情的對象，好好把握初次見面的關鍵時刻，努力散發個人最大魅力來吸引對方。

健康運

邀請朋友一起到空氣清新的地方遊玩，共享自然，能夠提高身體免疫力。



〖牛〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，春風得意，走路有風，好的人際關係對工作和愛情大有助益，但慎防破財與小人破壞等事宜。

23歲屬牛，學習良好的言行舉止，避免口舌紛爭。學業運正旺，將遇良師指導，有助於提高學習效率。

35歲屬牛，情緒起伏不定，導致個人魅力降低。已婚人士的婚姻關係有破裂的危機，需特別留意。

財富運

正財運平穩，腳踏實地的工作可獲得等值的回報。偏財運差，慎防被他人誤導而破大財。

事業運

出現很多合作機會，宜拓展人脈，特別是有女性貴人的協助，能為事業的開展奠定基礎。

桃花運

不要錯過親友的姻緣介紹，尤其單身男士有很大的機會覓得知心伴侶，交往後感情甜甜蜜蜜。

健康運

需特別注意身體健康，避免高危險的活動。多關注家中長輩和小孩的身體狀況，記得按時體檢。



〖虎〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢下等，對外合作或對內處理員工關係都應以和為貴，以免別人背後暗算導致破財。

34歲屬虎，需加強老客戶關係的維護，例如：送禮、舉辦回饋活動、定時關心等等，以避免客戶在不知不覺中流失。

58歲屬虎，由於體質燥熱，且情緒容易焦慮，需清淡飲食以維持身體健康。

財富運

本週職場表現十分優越，但運勢沉浮多變，阻力波折重重，導致工作壓力偏大，建議穩紮穩打，精益求精。

事業運

被下屬的過失連累，工作壓力偏大。需督促下屬專心學習，也需多與其溝通交流。

桃花運

單身朋友遇見交往對象的機率很大，尤其是待字閨中的女性朋友，將會在工作場合中認識合適的伴侶。

健康運

容易感到勞累和疲倦，記得要有充足的休息時間，並做好時間分配，在工作與休息之間求得平衡。



〖兔〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢旺盛，從上週劣勢中全面回升，財富、事業、桃花三得意。但壓力依然存在，須注意身體健康，以免出現問題。

21歲屬兔，得饒人處且饒人，已經獲得勝利，就不應再出手攻擊，做事不宜太絕，要為自己留條後路。

45歲屬兔，工作平步青雲，將能順利升遷，生意成交的機率很高。

財富運

將出現貴人提攜，在財富收入方面大有收穫。若能善用自身資源，將使財富更上層樓。

事業運

做生意的朋友商機滿滿，應好好把握天賜良機。多與同事、朋友交流，累積新案件的良好人脈。

桃花運

本週風生水起，感情狀態有不錯的發展。但已婚人士需留意自身言行，多與配偶交流溝通，促進彼此的感情。

健康運

日常生活中，要保持積極向上的態度，並且積極鍛煉身體，否則容易病來如山倒。



〖龍〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，財富與事業均興旺，單身人士桃花運佳，須注意舊疾復發的可能。

32歲屬龍，單身人士需加緊努力，多參加社交活動，增加認識異性的機會。已婚人士需謹守分際，不可有逾越的行為。

44歲屬龍，謹記原諒別人是對待自己的最好方式，做人做事，心胸不可太狹隘。

財富運

事業發展帶動收入的成長，但支出也隨之增多。另外，可能會遇到詐騙案件，需小心謹慎。

事業運

事業飛黃騰達，升職加薪不是夢。但行事盡量低調，以免無意中得罪他人而影響前程。

桃花運

單身男性朋友不妨請長輩介紹對象，有機會邂逅未來的另一半，但不宜急進躁動，否則欲速則不達。

健康運

關注家中抵抗力較弱的老人家，若察覺身體不適，應立即就醫。



〖蛇〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，心情依然沉浸於玩樂之中，難以專心投入工作，若不能及時調整心態，工作將頻頻出錯。

31歲屬蛇，表現優異而倍受器重，卻引起他人羨慕與嫉妒，須小心防範以免被暗箭所傷。

43歲屬蛇，工作表現不佳讓上司失望。財富運走弱，不宜採取投機的方式賺錢。

財富運

財富運普通，但不要宅在家中，多與老朋友見面交流，等待商機出現，錢財收入自然增加。另外，特別注意食衣住行等費用可能劇增，需量入為出。

事業運

投資事業可能失敗，出現嚴重虧損。

桃花運

對愛情不要抱持過度浪漫和完美的期待，否則容易被殘酷現實所擊敗。

健康運

隨心所欲而不注意健康，身體會出現問題，強健的體力才是前進的本錢，記得要好好保養身體。



〖馬〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢下等。容易在感情上發生不愉快。工作任務多且具時效性，若精神不集中，出錯的頻率將會增加。

30歲屬馬，與人溝通時多留意言行舉止，謹守言多必失的規則，否則容易惹來不必要的糾紛。

54歲屬馬，保健身體與養足精神，並保持樂觀的心情，讓痛苦、憂愁與失望的情緒隨風而散。

財富運

財富運走弱，有破財的風險，外出時記得鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應好好保管。

事業運

無論工作或學習，努力之餘不妨出去走走，調整情緒放鬆心情，讓緊繃的大腦得以休息。

桃花運

單身人士桃花運不佳，需慢慢等待愛情發酵。戀愛中的朋友感情平淡。已婚人士則受感情問題的困擾。

健康運

飲食方面，多吃蔬菜水果，建議少喝刺激性飲料，如咖啡、奶茶等飲料。



〖羊〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，工作績效頻傳佳報，愛情也好運不斷。就學者在課堂上積極提問與發言，表現十分精彩優異，容易得到讚賞。

17歲屬羊。就學者，成績良好。求職者，脫穎而出，獲得期待已久的工作。

29歲屬羊，愛情甜甜蜜蜜，浪漫滿分。

財富運

收入增加但花費也變多，應遵守開源節流的原則，以備不時之需。

事業運

經商朋友需好好維護客戶，賺錢的機會自然會增多。多學習市場行銷的知識，對事業擴展相當有助益。

桃花運

與另一半多討論彼此對未來的想法，讓兩人的心更貼近，相處自然充滿濃情蜜意。

健康運

可能出現血光之災，可透過捐血來化解。



〖猴〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，工作上得心應手，心情無比暢快，內心悠然自得，沒有太多煩惱。

28歲屬猴，工作上與長輩溝通融洽，容易受到好的指引，獲得相當大的助益。

40歲屬猴，單身者出現心動的異性，但應循序漸進，好感不宜過度外露，此次的感情適合慢慢培養。

財富運

勤奮努力必能有等值的回報。若發現新商機可大方出手，將有不一樣的收穫。

事業運

工作上事半功倍，上司重用的機會提高，無論工作績效或身體狀況，都處於極佳的態勢。

桃花運

戀愛的過程中多一些憧憬，對未來更有動力。單身者可跟著自己的感覺，尋找浪漫的愛情。

健康運

情緒低落引起悲觀心態，導致胃口不佳，若不適時調整心情，長期下來可能導致厭食症。



〖雞〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，將出現許多新的機會，同時也有許多考驗和挑戰，本週要耐心接受並面對。

27歲屬雞，遇到知心對象的機率很高，但不要投射過多的期待到對方身上，以免造成彼此無謂的失望。

51歲屬雞，生活將出現巨大的考驗，等一切度過之後，可解決過去窒礙難行的問題，重新淬煉出不同的人生觀與價值觀。

財富運

有貴人相助，一切順心如意。在舊客戶的介紹下，會認識更多優質的客戶。

事業運

工作順利，解決很多棘手的問題，同時也得到許多人的認同和讚賞。

桃花運

單身人士會遇到命中註定的伴侶。戀愛中的男女，容易為一些小問題而爭吵。

健康運

表面上身強體壯，但實際上容易有感冒之類的小病發生。在日常生活中，要養成早睡早起的習慣來增強抵抗力。



〖狗〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，新合作機會的出現會使壓力倍增，需認真判斷和思考，在穩定中求進步。

38歲屬狗，待人處事八面玲瓏，做事圓滿，事事順心。

50歲屬狗，升遷與加薪的機會大增。做生意的朋友可擴大經營領域。

財富運

財富運興旺，所有參與的項目都會賺錢，尤其是商務人士，收入將大幅度增加。

事業運

奮力的工作雖然可以帶來很大的收穫，但休息與休閒一樣重要，多跟同事朋友相聚出遊，抒發工作所帶來的勞累。

桃花運

感情容易有第三者，尤其是正值戀愛中還沒結婚的朋友，需多加注意。

健康運

健康十分寶貴，養成運動習慣來強化體能，例如：多爬山呼吸新鮮空氣。



〖豬〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，宜小心行事，防備小人暗中陷害。同事之間會出現小問題，需要多溝通協調。

37歲屬豬，運勢平穩。愛情方面將出現新對象。工作上不可太過心急躁進。

49歲屬豬，飲食儘量清淡，不要安排太多飯局，讓身體和精神有足夠的休息。

財富運

因財生災，會出現一些意想不到的禍事。為人處世方面，要低調行事。

事業運

深得上司的信任與器重，將被賦予重要職務，並參與關鍵的工作項目。

桃花運

戀愛中的男性朋友會與另一半的關係大步邁進。已婚夫妻則多有爭吵。

健康運

可嘗試食療養生，拒絕高熱量的食物，多均衡攝取蔬菜與肉類的營養。

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