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喜歡＝狂唸你！這4星座「越愛越囉嗦」...另一半也是媽媽型伴侶？

點評:這樣好累阿～
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▲▼男女，交往，吵架，男朋友，女朋友，感情。（圖／PAKUTAS）
▲這4星座越唸越愛你，另一半上榜了嗎？（圖／PAKUTASO）

記者林妤柔／綜合報導

每個人愛的表現都不同，有些人選擇送禮，有些人用口頭表達，而有些人會靠碎唸來表達在乎。陸媒《第一星座網》分享，這4個星座越喜歡就越嘮叨，另一半就別覺得煩，好好接受對方疲勞轟炸式的愛吧！

金牛座：希望對方更好
金牛很懶，平時不喜歡浪費心力在不喜歡的事上，當他們在乎對方時，就會關注起對方的一舉一動，而他們說話直接，會毫不留情說出來。雖然是希望對方越來越好，但在對方耳中就覺得很煩，相當刺耳。

巨蟹座：想無微不至照顧
巨蟹相當愛照顧人，有時他們想放手，任由對方做想做的事，但發現放手不提醒對方的話，對方就會忘記照顧自己，這樣自己也受到影響，因此只好多叨唸一些了。

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離婚、吵架、分手（圖／達志／示意圖）
▲情人都以為天蠍不體貼又囉嗦，事實上是他們盡力了。（圖／達志示意圖）

天蠍座：不擅長表達
天蠍越喜歡對方就越嘮叨，他們不善於表達自己的情感，即使很多話想說，但話一說出來又是同一句，導致對方覺得天蠍不體貼又囉嗦，但事實上是，他們真的盡力了。

摩羯座：想被記住
摩羯有時候很懶，但是遇到在意的人會很勤奮，當他們在乎別人，也會希望對方同樣在乎自己，所以他們會藉著不斷的碎碎念，來表達自己的關心以及在意，也希望對方能夠記住自己的體貼。

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關鍵字： 星座 愛情 兩性 交往 囉嗦 嘮叨
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