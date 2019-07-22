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和朋友冷戰！挽救關係「破冰3步驟」曝...你也拉不下臉嗎？

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悲觀,負面,朋友,友情,吵架,哭,落淚（圖／達志／示意圖）
▲友情破裂後該怎麼修補？（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

一段關係中有歡笑、哭泣與爭吵，即使是最好的麻吉也不例外。我們都體驗過吵架後的冷戰與尷尬，最好的結果就是破冰和好，但有時狀況更複雜，我們都拉不下臉聯絡對方，反而使情況更糟。外國媒體《MyDomaine》分享，和朋友關係破裂、冷戰，別再好面子死撐，靠這3步驟來修補友誼吧！

1.重新確認朋友關係和自身行為
當朋友拒絕和你修補關係時，是時候退一步，從整體上看待你們的關係。你可以自問：我和朋友曾經吵過架嗎？有自認自己的時間比朋友重要嗎？如果有一個答案是Yes，也許你的友誼已經出現裂痕，只是你不自知。

▲▼友情,女孩。（圖／翻攝PAKUTASO）
▲修補友情的第一步是重新檢視雙方關係。（圖／翻攝PAKUTASO）

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2.讓對方知道你很在乎
你可能假定對方知道你很在乎這段關係，但其實不然，有時候不說出來，沒有人知道。如果你和朋友現在關係尷尬，請讓他們知道你很看重這段關係。你可以告訴他們感受，或者在紙上寫下想法，但請務必提供一個建議，以便之後再遇到困難時能一起解決。

3.和朋友談
也許你已經嘗試過打電話、傳訊息、和朋友溝通，但現在可能需要退一步，因為你的朋友需要花時間來消化現況。如果你重視這段友誼，請給對方一點空間，並表達你很想再回到朋友關係。雖然也許無法像之前一樣，但是你已經盡你所能，就好好等待他們恢復心情再次面對你吧！

關鍵字： 友情 吵架 心靈
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