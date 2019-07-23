記者林妤柔／綜合報導

有時工作到一半會出現不明頭痛，雖然休息一下就好，但這是身體傳達的警訊。營養師黃曉彤在頻道《酷的是米袋》中表示，造成頭痛的原因很多，跟生活作息不正常、情緒壓力、氣候，甚至是飲食不均有關。如果出現偏頭痛的症狀，可以從這3食物中著手。

1.補充富含維生素B群的食物

維生素B有助維持神經系統的正常傳導。根據研究指出，如果飲食中有補充富含維生素B的食物，能改善偏頭痛的症狀，建議平常可以從魚肉、肉類、肝臟、蛋、深綠色蔬菜、堅果來獲取。



▲堅果富含維生素B，有助改善偏頭痛問題。（圖／免費圖庫Pixabay）

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2.補充礦物質鎂

研究指出，鎂有助於改善頭痛跟偏頭痛的症狀，還有助於抑制神經興奮，幫助穩定情緒，建議平常從深綠色蔬菜、堅果、黃豆、香蕉、全穀類來獲取。

3.記得補充鈣

鈣質不只可以穩定情緒、改善失眠，同時也幫助舒緩頭痛，大家平常可以從牛奶、乳製品、黑芝麻、小魚乾去獲取鈣質。

此外，有些人頭痛會選擇吃藥，但可能越吃越痛。腦神經內科醫師林志豪在接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，止痛藥就像一把雙面刃。適當使用可減緩頭痛，但過度使用，反而會成為藥物過度使用性頭痛。他建議若有頭痛問題，請謹慎使用止痛藥 ，並找專業醫生就診，讓自己遠離藥物過度使用性頭痛。

