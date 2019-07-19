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不節食也能瘦！讓身體「脂肪狂燒」4大重點曝...夏天也不忌口啦

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 記者林妤柔／綜合報導

減肥早以成為女生一輩子的課題，相信大家曾疑惑：都已經不吃甜點、不喝手搖飲，只吃少量食物，為什麼反而更肥？靚媽小冰x跩寶の趣瘦身表示，很多人都以為減肥攝取少量熱量就好，但仍瘦不下來，是因為身體新陳代謝降低的緣故。即使少吃，身體消耗的卡路里也同時減少，所以也不會瘦。她分享4重點提升身體燃脂力，即使不節食也能自動瘦。

小冰指出，20幾歲到30幾歲的女生，一般一天約需要1200-1500大卡，視日常生活的狀況而定。理論上吃少過1200-1500大卡，身體就用掉脂肪，轉換成能量，但事實是，提供的能量不夠，身體就認為你正處於飢餓狀態，從而讓新陳代謝降低，不需要用那麼多卡路里。雖然少吃，但是耗能也少，因此不會變瘦。

▲▼減重除了BMI、體脂肪、體重，腰圍的變化也要進行評估。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲營養不是很高、但熱量卻爆量的食物，還是要少吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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小冰比喻，正常的新陳代謝好比身體有100個工人在工作，降低時是指50個工人被叫去休息，不用工作，所以消耗的卡路里只剩下一半。所以要加速新陳代謝，最好的方法是均衡飲食、多喝水、足夠睡眠和運動。

均衡飲食使身體每個細胞都有足夠的營養工作，而運動有助於肌肉量增加。小冰表示，肌肉好比大隻的工人，若100個工人都很瘦小，能做到的事就少，如果你有運動、訓練它們的話，就會有100個「大隻哥哥」來消耗能量。

不過另外一點要注意的是，如果平常吃很少，有一天增量的時候，身體由於害怕再度受餓，即使有吃多、用剩的能量，身體也不會叫醒睡眠中的50位工人，而是將把剩下的能量儲存成肥肉，下次餓時拿來使用。小冰提醒，營養不是很高、但熱量卻爆量的食物，還是要少吃，建議吃雞肉等原形食物比較好。

靚媽小冰 x 跩寶 の 趣瘦身，媽媽小冰是嫁到台灣的香港人，兼讀中醫美容科的美容師，平常熱愛運動，會在網路上定期和大家分享關於瘦身以及美妝的知識，現有經營：粉絲團YouTube頻道

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