男「陰莖彎成問號」竟和抽菸有關！醫：害海綿體持續發炎

▲一名男性陰莖彎曲，醫師研判和長期抽菸有關。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一對夫妻因45歲的先生陰莖嚴重彎曲導致性交困難，求診表示想做陰莖矯正手術，經檢查發現先生罹患的是「佩羅尼氏症」，是一種後天性陰莖彎曲疾病。醫師判斷，該患者是長期抽菸所產生的自由基攻擊導致海綿體持續發炎，最終使陰莖嚴重彎曲，呈現「問號」形狀，經戒菸和服藥減緩發炎，才成功完成手術。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜指出，佩羅尼氏症是一種後天性陰莖彎曲疾病，主要因陰莖海綿體外的白膜中形成纖維斑塊，導致陰莖在勃起時出現彎曲、疼痛等問題，該症的確切成因不明，但目前認為與遺傳、疾病、性交造成的陰莖外傷以及抽菸等因素有關，研究顯示，約有5%的男性患有此症，且多發於40歲以上的男性。

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顧芳瑜進一步提到，該患者長期有抽菸習慣，因此判斷其病情與抽菸造成的體內自由基攻擊導致發炎有關，由於在發炎性的急性發作期不適合進行陰莖矯正手術，因此先開立長效消炎藥，並建議患者戒菸一段時間，觀察發炎及彎曲的症狀是否減緩，再考慮手術，半年後回診追蹤，患者表示已減少抽菸，彎曲程度在過去半年內未明顯惡化，經評估後，建議患者選擇對性功能影響較小的白膜摺疊術進行矯正。

此外，對於陰莖彎曲初期的患者，通常也會建議優先採取非手術療法，例如口服維生素E、對氨苯甲酸鉀等藥物，以減輕疼痛並防止彎曲惡化，或是局部注射類固醇、膠原蛋白酶等，以減少纖維組織增生。

顧芳瑜強調，若陰莖彎曲超過15至20度以上，就應考慮治療，但仍需評估患者的性生活狀況，若彎曲程度對性生活影響不大，則不一定需要手術矯正，坊間也有說法認為，陰莖輕微上翹可能提升性伴侶的感受，因此若彎曲並未造成困擾，則無須特別矯正，但若彎曲程度已影響性行為或造成不適，仍建議及早就醫，尋求專業醫師評估與治療，以避免病情進一步惡化。