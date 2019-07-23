算卡路里沒效！醫曝糖尿病患「這樣吃」才對...3指標是關鍵



▲糖尿病患該怎麼吃比較好？（圖／達志示意圖）



文／水野雅登

食物的卡路里計算方式其實和體內代謝完全無關。但很遺憾的，現在仍有許多人信奉這種毫無根據的「卡路里理論」。比起卡路里，大家更應該重視的，是各營養素是否攝取「適量」。

所謂適量，指的是「PFC量」，其中P是Protein（蛋白質）、F是Fat（脂質）、C則是Carbohydrate（醣類，即碳水化合物）。前文已經說明過了，醣類（碳水化合物）＝糖質＋食物纖維。因此實施限醣飲食，就是在控制糖質的攝取量。

我所提倡的「別在意卡路里」，是指在評估體內代謝、瘦身，或是血糖值上升等狀況時，最該考量的應該是飲食的「蛋白質量」、「脂質量」和「糖質量」，而不是卡路里（當然，如果你的目標是瘦身，總熱量攝取過多，體重就無法減輕， 這時當然就得重新設計每日熱量的攝取）。



▲限醣飲食要以減糖為主，並靠蛋白質和脂質來彌補缺少的熱量。（圖／方舟文化提供）

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那麼，蛋白質、脂質、醣類三種成分，分別該攝取多少呢？在限醣飲食中，當然要以減少糖質量為主，這時，就要靠蛋白質和脂質來彌補缺少的熱量。大略來說，蛋白脂質飲食的熱量分配，大約是醣類10%、蛋白質40%、脂質50%。

以身高160公分，平時沒有運動習慣的中年男性為例。單純的蛋白質質量大約是150公克左右，若是從紅肉攝取，相當於500公克以上。例如，100公克牛紅肉約含有20公克的蛋白質、10公克的脂質。如果和一大匙（約12公克）的橄欖油（脂質100%）一起炒，蛋白質和脂質就會接近上方圖表中的占比。

但我還是要強調，這三種成分的占比僅供參考。各營養素的適量標準，會因個人狀態、代謝、目標方向性等條件而不同。請大家依照自己的需求從中調整，藉此找出能讓血糖值下降、體重變輕的適當比例。

每當有糖尿病患求診，我都是以蛋白脂質飲食法作為指導，以協助患者達到均衡的營養攝取、促進理想的熱量代謝，並有效降低血糖值，自然恢復標準體重。

本文摘自《少吃點藥，血糖值照樣穩妥當》／水野雅登（日本知名糖尿病內科醫師）／方舟文化出版