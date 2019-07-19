脫魯才排第3！大學生超青春「10大煩惱」...冠軍你一定經歷過



▲大學生最苦惱的是哪10種事呢？（圖／達志示意圖）

文／網路溫度計

不少人一定聽過「撐過高中三年，大學就輕鬆了」，還說大學的英文「University」諧音，就是由你玩四年，上大學後，才發現其實有更多不同的煩惱等著，害怕學分被當掉、擔心分組找不到人等等，大學真的有大家想像的那麼輕鬆嗎？

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》從2018年07月11日到2019年07月10日一年間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區，看看大學生最苦惱的是哪10種事呢？

10.唸到不喜歡的科系

現今不少大學、科大都有眾多學系，學生看得眼花撩亂，有些人甚至不太了解就填入志願，沒想到放榜時，竟是中了自己不熟悉的科系，上課也完全聽不懂，讀到自己不喜歡的科系時超痛苦，考試前還要逼迫自己看書，最糟的結果，還可能面臨被當掉的危機！

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9.後悔英文太爛

不少老師從國中開始，就耳提面命地要學生「把英文唸好」，但是學生總是當耳邊風，真正認真讀書的同學大概只有一半，台灣不少學生對於「學英文」都會有一種恐懼，怕自己發音不對、且平常又沒有人可以練習對話，導致到了大學，才發現英文的重要性，後悔自己沒有把英文基礎打好！

8.延畢、畢不了業

大學生必修、選修課程都要達到門檻，外加通識課程，才能順利畢業，有些大學生相當積極地把課修完，想要如期畢業，繼續往人生下一階段前進，不過每年畢業季到來，有許多大學生畢不了業，論文難產、英文門檻太高、雙主修輔系太用功都是延畢的原因之一。



▲延畢、畢不了業成為大學生苦惱第八名。（圖／取自免費圖庫pexels）

7.背著龐大學貸

學費持續飆漲，私立大學相比國立大學又多了好幾倍，就學貸款就成了許多學生的沉重負擔。根據統計，截至今年4月全台就有84萬人背負學貸，總金額超過1760億元，平均每個背學貸的人要還20.9萬元，讓不少大學生直喊上學真的好辛苦，紛紛選擇邊念書邊打工償還，「沒畢業就欠債」的確是現代大學生的一大煩腦。

6.跟室友合不來

有些大學的宿舍只能供給大一新生入住，沒有住家裡的大學生，在剩下的求學期間一定要在外租屋，可能會面臨到與室友合租公寓、套房，來自不同家庭的幾個人，可能因為生活習慣、講話方式產生摩擦，室友衛生習慣不好、或者對於水電費分攤的數字斤斤計較，合不來的情況百百種，可能會想要趕快畢業搬家！

5.和男女朋友分手

大家總是說著「青春不留白」，大學一定要談個轟轟烈烈的戀愛，才算是經歷過大學，「四大必修學分」除了課業，就是愛情、社團和打工，當你認真喜歡一個人時，全世界都會為著他旋轉，生活有了重心，一旦面臨到分手的難題，甚至前任男／女朋友還是同班同學，分手後還要每天見到對方，絕對是大學生的苦惱之一！

4.父母過度關心

有些人在高中畢業後，第一次離開家鄉去外地讀書，難得脫離父母的視線內，且加上年紀剛成年，想做的事情有許多，當你在外面瘋狂玩耍時，背後總有一對擔心你的父母，可能三不五時就打電話問你近況，想念你就會傳訊息，但有時候父母過於關心、嘮叨，會讓人覺得煩躁，甚至有父母霸氣說「不回家就不給你錢」，直接使出殺手鐧！

3.交不到男女朋友

有些大學生在煩惱女朋友又在鬧脾氣，不過換個方向思考，至少你有種「煩惱」，有些大學生苦惱找不到一個交心的對象，家人有時候還會出自於關心，無心問你「有沒有交女朋友了？」卻讓一位單身的大學生默默中槍，一定無限吶喊「又沒有人愛我！」內心劇就會開始。

2.被當掉要重修

能夠在大學期間拿到「歐趴」（all pass），其實不太容易，大學生常常不小心就翹課，或者期末考成績很差勁，考前太臨時抱佛腳，就可能會被教授當掉，而且重修是一條漫長的路，課程等同「再來一次」，真的是太母湯，小編奉勸各位大學生，還是得認真讀書順利拿到學分！

1.畢業後要幹嘛

「畢業後要幹嘛？」這惱人的問題，絕對是大學生苦惱的第一名，不少大學生面對畢業潮時開始產生恐慌，到底是要回家鄉找工作、還是在外地就業呢？或者要不要出國深造或者繼續報考研究所，每一個選擇都可以牽動你未來的人生，或許可以看看網友的經驗、聽聽學長姊的意見，或者長輩給的經驗談，加減能替你解開迷惘的方向！（不過還是要自己做決定，別讓他人主導喔！）



▲大學生十大青春苦惱排行。（圖／網路溫度計提供）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年7月11日至2019年7月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、落格等，針對討論『大學生的青春苦惱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。