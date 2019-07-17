問題自己解決！「絕不靠男人」星座女Top4...你也一樣獨立？



▲這4星座談戀愛時很少向男人提要求，盡可能不麻煩到對方。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

很多女生談戀愛時非常依賴男生，希望自己能被寵愛，像公主一樣捧在手心中。不過有些女生則相反，她們個性獨立，若能靠自身力量完成，絕不假男人之手。陸媒《第一星座網》分享，這4星座不喜歡當公主，她們談戀愛時很少向男人提要求，盡可能不麻煩到對方。

金牛座：不信男人

即使有需求，金牛女也鮮少向男生提要求，因為她們深知男生都不可靠。雖然男人會答應幫忙，但大都是敷衍態度，還要定期叮嚀或再三確認，或是請他們說明時，人又不知道消失到哪去，與其這樣，不如自己來比較快。

巨蟹座：獨立自主

巨蟹女性格獨立又體諒他人。碰到麻煩時，她們認為對方都能解決，自己一定也可以，因此不會特別請男生幫忙，因為在她們看來，男女都一樣，和性別無關。所以巨蟹女交往時也鮮少要求男友做事。

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▲金牛女深知男生都不可靠，與其請對方幫忙，不如自己來比較快。（圖’／翻攝PAKUTASO）

天蠍座：心疼對方

天蠍女雖然外表冷漠，但內心相當體諒男生，她們不希望男方因為自己的事，又多很多額外的責任，如果可以自己承擔的話，天蠍女會自己完成，不麻煩對方。此外，她們也會觀察對方的狀況，盡力幫對方減輕煩惱。

水瓶座：男女平等

很多女生認為，男生應該禮讓女生，但對於水瓶女來說，男女是平等的。如果能靠自身能力解決，何必麻煩別人？因此水瓶女寧願自己多花一些力氣完成事情，也不要特地造成男友困擾。