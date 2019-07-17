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比馬桶還髒！飲料放隔夜「細菌飆升8000倍」...醫勸：別對嘴喝

點評:我都會碰到欸！
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▲運動飲料,補水,飲料,寶特瓶。（圖／翻攝自pixabay）
▲隔夜飲料若置於常溫中，裡頭的細菌恐比馬桶還髒。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

夏天熱總想喝一杯清涼的飲料，有時喝不完還會直接放進冰箱。但你知道，當嘴巴碰到瓶口後，細菌便開始大量孳生嗎？根據節目《健康2.0》表示，隔夜飲料若置於常溫中，裡頭的細菌恐比馬桶還髒。基隆長庚醫院外科教授江坤俊建議，飲料還是打開倒入茶杯，喝不完放進冰箱，比較妥當。

江坤俊表示，如果飲料倒進瓶子裡沒有碰到，當然算安全，若今天拿出來喝，特別是嘴對瓶子，喝了一口又喝不完，再把它裝起來，放在常溫桌子上時，就會出問題。他分享日本節目做的測試，將五種不同飲料對嘴喝一口，放進「28度常溫、濕度70%」房間，放24小時再檢測。

▲▼汽水,可樂,冰塊,飲料,冷飲。（圖／翻攝自pixabay）
▲可樂經過24小時，細菌數從600個飆到249萬3800個。（圖／翻攝自pixabay）

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結果發現，起初細菌都控制在600個內，經過24小時後，細菌皆大幅增長，尤其以可樂、柳橙汁、咖啡牛奶細菌滋生幅度最高。

水：600個→1100個
大麥茶：600個→3700個
可樂：600個→249萬3800個
柳橙汁：600個→250萬3900個
咖啡牛奶：600個→517萬5900個

江坤俊表示，細菌生長需要糖分跟蛋白質。可樂和柳橙汁主要因糖分的關係，導致細菌滋長，而咖啡牛奶除了糖分之外，還有蛋白質，因此放一天就從600個細菌飆到500多萬個，增長8000倍，比馬桶還要髒400倍。他提醒絕對不要嘴對瓶子喝，除非一口氣把它灌完，不然就使用茶杯，建議還是打開倒出來喝，喝不完關起來放進冰箱，才最安全。

關鍵字： 健康2.0 健康百科 江坤俊 飲料 飲食健康 冰箱
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