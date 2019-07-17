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天熱＋狂吹冷氣！醫提醒小心「夏季過敏」...喝優酪乳助改善

點評:流汗進冷氣房超崩潰
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▲▼太陽,夏日,夏天,炎熱,天氣,氣溫,中暑,烈日（圖／記者季相儒攝）
▲近日炎熱高溫，當心狂吹冷氣吹出夏季過敏。（圖／記者季相儒攝）

文／彭溫雅

近日炎熱高溫，許多民眾偏好躲進冷氣房避暑，享受些許涼意當然沒問題，但如果室內溫度太低，小心室內外溫差及冷刺激雙重刺激，狂吹冷氣吹出夏季過敏。

室內外溫差
從炎熱的室外走進冷氣房時，想必非常痛快，但頻頻進入室內外，身體需要一直適應溫度的變化，原本就有過敏體質的人，更容易加重發作打噴嚏或流鼻水的症狀。

你可以這麼做：
1.室內空調維持 27-28度。
2.室內加上輕薄的長袖。
3.階段式進出室內外。

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頭暈,暈車。（圖／達志／示意圖）
▲如果久坐辦公室又冷風直吹，不只過敏大發作，還會出現頭痛、頭暈等不舒服的狀況。（圖／達志示意圖）

冷刺激
長時間處於低溫，血管容易處於收縮的狀態。中醫角度認為，虛寒體質的鼻過敏患者，比較怕冷，長期待冷氣房更容易加重鼻過敏的症狀，如果久坐辦公室又冷風直吹，不只讓過敏大發作，還會出現頭痛、頭暈、手腳發麻、冰冷等不舒服的狀況。

你可以這麼做：
1.頭頸保暖，口罩、絲巾都是好方法。
2.定時活動筋骨，寒從腳下生，定時動一動可以促進末稍血液循環。
3.按摩穴位補氣保暖又驅寒。

建議大家透過改變生活習慣＋食療調整體質，平常也可以喝具有機能性的優酪乳。以實驗結果來說，常常補充含LP菌、LGG菌、NCFM菌的益生菌產品，也是可以幫助調整過敏體質。

本文經授權轉自：彭溫雅醫師

關鍵字： 彭溫雅 健康百科 夏季過敏 溫差
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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