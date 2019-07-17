脖子痛自己拉！她「下肢癱瘓＋失禁」送急診...醫：OO是警訊



▲脖子痛別隨便亂拉。（圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

若身體長期維持一個姿勢，我們習慣動一動，拉拉筋骨，但有時候脖子痛不要硬拉，這可能傷害到身體！基隆長庚外科教授江坤俊在節目《健康2.0》分享，自己遇過一位婦人因為頸椎不舒服，常自行拉扯，導致椎間盤整個突出，大小便失禁、下肢也不能動，所幸緊急手術後以無大礙。

江坤俊表示，很多人都喜歡拉脖子，如果去正規的復健診所拉可能沒有問題，但在家裡這樣亂拉恐傷身體。他分享之前曾經遇到一位婦人，平常頸椎常不舒服，自己在拉，結果因為小便上不出來，只好到醫院掛急診，連走路都覺得痛。

醫師猜測可能因為施力方向不對，造成頸椎受到壓迫，本來要拉骨刺，結果拉到下半身不太能動，最後因為椎間盤整個突出來，造成他下半身的小便都失禁，必須緊急動手術，所幸最後並無大礙。復健科醫師侯鐘堡指出，越拉手越麻是一個不好的現象，應該要暫停，代表這些人不適合拉脖子。

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▲長時間維持低頭姿勢容易使頸椎緊繃、僵硬，可能增加肌肉的痠痛。（圖／記者李佳蓉攝）

雲門教室研發長謝明霏在接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，長時間維持低頭姿勢容易使頸椎緊繃、僵硬，也可能因此增加肌肉痠痛，甚至引起緊縮性頭痛。不論是工作時使用電腦或是休閒時滑手機，都要適時休息。閉上眼睛，轉一轉頭部和頸部，讓頭、頸肌肉放鬆一下，做個肩頸保健操。

1. 吸氣時慢慢把頭往上仰，維持微微上仰的角度；閉上眼睛、放鬆臉部肌肉，想像眼球沉入眼眶中。

2. 吐氣時緩緩低頭，將下巴收向胸口，延展頸部肌肉和脊椎，持續10秒鐘後，再放鬆抬頭。

3. 雙手掌心輕托臉部兩側，慢慢往上推到鬢角，幫助臉部肌肉向上延展，同時達到臉部拉提效果。