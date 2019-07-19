舌紋路＝警訊！親熱張口驚見「地圖舌」男友傻...醫揭夏天小心這3種



▲舌頭最直接呈現身體警訊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

舌頭是我們最不常注意的位置，但它其實最直接呈現身體警訊。節目《健康2.0》提到一個案例，一名漂亮女子不喜歡說話，起初以為是有自閉症，後來才發現她的舌頭是「地圖舌」，而中醫師表示，這種舌頭代表生活作息不正常，且容易感冒。該節目也分享3種夏天常見的舌頭，民眾需多加注意。

基隆長庚醫院外科教授江坤俊分享一個案例，一位身材曼妙的女子長得漂亮，身材也好，但就是不太喜歡跟朋友說話。起初朋友以為她有自閉症，後來講話時看到對方舌頭，發現對方有「地圖舌」。這名女子之後交男朋友，有親熱行為的時候，對方也覺得舌頭怎麼凹凸不平，造成不小的困擾。



▲地圖舌代表生活作息不正常。（圖／擷取自節目《健康2.0》）

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中醫師鄒瑋倫表示，天生的地圖舌，主要常出現在鼻子過敏、異位性皮膚炎、氣喘患者身上，代表免疫系統有問題。根據統計，小朋友的地圖舌容易因為長大之後，脾胃吸收功能轉好而消失。如果外表像剝橘子或剝饅頭，叫做「剝苔」。大人若有地圖舌加剝苔，代表已經晝夜顛倒、生活作息不正常、容易感冒，常好發於年輕人。

節目中也提到3種舌頭長相，代表身體之疾病。



▲3種舌相的身體疾病。（圖／擷取自節目《健康2.0》）

1.舌苔白厚：全身痠痛疲累腸胃悶脹

代表腸胃出問題，一直胃氣不來復。夏天本身濕熱往上蒸，身體寒氣難消除，變會呈現白厚舌。

2.舌苔黃厚：便祕失眠水腫

生活作息不正常，又喜歡吃香喝辣，吃太多炸的、烤的，身體水分開始透支，容易便祕、失眠、水腫。患者容易下面腳腫、上面很躁熱，痘痘不斷冒出來。

3.舌苔鮮紅旁有齒痕：大便溏瀉頭重

常頭痛、頭重、頸肩不舒服，代表身體的水分代謝已經失去平衡，身體代謝容易集中在頸部，腸胃消化不佳，排便、水分都失常，常出現在女生或免疫系統較差的老人中。