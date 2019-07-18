孩童防曬超關鍵！醫曝幼年曬傷「皮膚癌機率↑」...4招產品這樣挑



▲兒童時期的曬傷，會增加日後皮膚癌的風險。（圖／達志影像）

文／黃昌鼎

兒童防曬非常重要，只要日曬超過15分鐘，皮膚就會曬傷。有研究顯示兒童時期的曬傷，會增加日後皮膚癌的風險，特別是死亡率超高的黑色素細胞癌。一般我們說的防曬，防的是太陽光中的紫外線(UV)。根據不同波長可以分成UVA及UVB。UVA使皮膚老化(Age)，UVB使皮膚曬傷(Burn)。

美國兒科醫學會針對兒童防曬乳選擇提出幾個建議。

1. 選擇涵蓋UVA及UVB的廣效型(Broad spectrum)產品

SPF指數只表示對UVB的防曬能力，有標示Broad spectrum或也有UVA防曬，才真的有保護到皮膚。

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2.選擇有防水效果(Water resistant)

標示防水表示可以在水中持續有效至少40分鐘。



▲建議出門前15到30分鐘就要先塗好，皮膚需要時間來跟防曬產品結合。（圖／達志示意圖）

3.選擇物理性防曬產品

含物理性防曬成分如礦物成份(mineral based)的產品，主成分常見是氧化鋅(zinc oxide)或二氧化鈦(titanium dioxide)。缺點是不容易擦均勻，皮膚上常會留下白白的痕跡。

化學性的防曬產品，如含avobenzone, oxybenzone, ecamsule及octocrylene的成份，優點是皮膚吸收快，皮膚表面不會留下痕跡。但有些成份有影響賀爾蒙或引起皮膚過敏的疑慮，不建議兒童使用。

4.選擇SPF15到50 之間的產品

SPF超過50效果不會更好。

貼心提醒：

1.一般建議出門前15到30分鐘就要先塗好，皮膚需要時間來跟防曬產品結合。

2.每2小時要補充一次防曬。

3.避免在早上10點至下午4點之間紫外線最強的時段讓孩子出門。

4.6個月以下幼兒避免使用防曬乳，或只可在局部易曬傷部位(如臉部)少量使用。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑