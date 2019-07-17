以為不甜！糖尿病患「吃這水果」血糖飆超高...醫：別靠舌頭



▲芭樂雖然升糖指數不高，但畢竟還是水果，糖尿病患者不宜多吃。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

「芭樂吃起來沒什麼甜味啊，所以我連續幾天都吃了兩到三顆，怎麼知道血糖就飆高了，真的是敗給自己的舌頭了！」糖尿病患者詹先生不解地說。彰化醫院新陳代謝科蔡永新醫師表示，芭樂雖然感覺不會太甜，但糖分還是很高，不能僅靠味覺來當衡量糖分的工具。

60歲的詹先生日前到醫院進行3個月一次的例行追蹤檢查，結果抽血檢驗後發現糖化血紅素過高，在糖尿病個管師邱小佳抽絲剝繭詢問下發現，原來詹先生是吃太多認為「不甜」的水果導致，只要改善飲食加上按時服藥，血糖就會漸漸穩定。

邱小佳說，從紀錄來看，詹先生的糖化血色素(HbA1c)一直都維持在7左右，那天回來追蹤時數字竟高達9.3，一般人在4到6之間屬正常，糖尿病患者則要維持在7以下，顯然已經超出標準許多。進一步詢問是否沒有按時服藥或是偷吃不該吃的東西，但他表示自己不僅沒有違規，還保持運動習慣，每天健走一小時。

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▲芭樂雖然感覺不會太甜，但糖分還是很高，不能僅靠味覺來衡量。（示意圖／彰化醫院提供）

「我最近水果有多吃一些，應該還好吧？」詹先生說。邱小佳聽後察覺到異樣，馬上追問下去，結果終於真相大白，原來是詹先生吃了過多芭樂，導致血糖一直往上飆升。

詹先生驚訝的說，「不會吧，我平常就有吃水果，也沒什麼影響，雖然連續幾天多吃幾顆芭樂，但都是因為吃起來覺得沒有很甜，才多塞幾顆下肚。」

「甜不甜不能完全靠舌頭，這次數據就是最好的證據。」邱小佳說，就算是一般人，平常也不大注意，其實有些水果就算吃起來不會太甜，但內含的糖分卻是多得嚇人，芭樂本身味道不會太甜，升糖指數也不高，但畢竟還是水果，糖尿病患者還是不宜多吃；另外以檸檬來說，其酸味往往會蓋住檸檬本身的甜味，讓人產生味覺上的錯覺進而過量食用。

詹先生無奈地說，身為糖尿病患者他很認分在控制，日常飲食保持清淡不過量，每天也都會到外頭運動健走一個多小時，甚至吃藥也不曾漏過半次，卻因為多吃了幾顆芭樂讓血糖升高，真的想都沒想到。



▲個管師表示，糖尿病患者建議一天吃兩份水果即可，一份的量大約是女性的一個拳頭大小。（示意圖／彰化醫院提供）

蔡永新說，台灣是水果王國，一年四季都有水果可以吃，而且適逢夏至，更是許多水果的產季，所以這個季節是最常發生糖尿病患因誤吃過量水果，導致血糖起伏過大的時候。

邱小佳進一步說明，其實所有水果都可以讓糖尿病患者食用，但前提是在於份量的控制，糖尿病患者建議一天吃兩份水果即可，一份的量大約是女性的一個拳頭大小，也等於家中吃飯常出現的碗約填平的量；另外，食用的時機盡量選在餐與餐之間當作點心享用，降低一次攝入過多的糖分的可能。