波及109人！高雄軍校爆「類流感群聚」事件　衛生局已介入調查



▲高雄市某軍校發生疑似類流感群聚事件。（圖／高雄市政府衛生局提供）

生活中心／綜合報導

高雄市政府衛生局於昨日(17)下午五點接獲通報，某軍校發生疑似類流感群聚事件，截至16號，已有110人出現發燒、咳嗽及肌肉痠痛等症狀，其中有109人出現類流感症狀。衛生局於當日晚間八點立即公文重申各項群聚通報，督責校方落實一日三次500PPM漂白水消毒，要求出現症狀速就醫，並於今日(18)一早會同疾病管制署高屏區管中心防疫醫師至該校營區進行實地勘察。

高雄市政府衛生局於7月17日下午17：00接獲通報某軍校發生疑似類流感群聚事件，經緊急疫情調查發現，該校營區於6/28-7/16陸續有110人分屬24連出現發燒、咳嗽及肌肉痠痛等症狀，診斷為類流感或上呼吸道感染，其中出現類流感症狀109人，衛生局於7月17日晚間20：00立即公文重申各項群聚通報，督責校方落實一日三次500PPM漂白水消毒，要求出現症狀速就醫，生病個案返家休養，暫停混班共同活動，改於留寢用餐等措施，並於7月18日一早會同疾病管制署高屏區管中心防疫醫師至該校營區進行實地勘察。



▲衛生局給予防疫指導全校暫停混班、社團、跑班等共同活動。（圖／高雄市政府衛生局提供）

請繼續往下閱讀...

衛生局給予防疫指導全校暫停混班、社團、跑班等共同活動，暫停於餐廳用餐改為留寢用餐；建立健康管理通報機制，每日早中晚體溫量測及症狀監測紀錄於中午前回報轄區衛生所。

衛生局呼籲各級院校，依據「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」，同一班級一天內2名或一週內5名以上學生，經醫師臨床診斷為流行性感冒，應於24小時內通報，各級院校均應落實通報，延遲通報情形經查證屬實將依傳染病防治法第37條，依同法第70條處新台幣3千至1萬5千元進行裁處。

依據疾病管制署監測資料顯示，今(108)年第28週(7/7-7/13)類流感急診就診率全國10.84%、高雄市11.36%，雖非處於流感流行期，但社區中仍有流感病毒活動，衛生局提醒各醫療院所、人口密集機構及各級院校平時仍應提高警覺及早防範，落實師生及服務對象之健康照護(含體溫監測及咳嗽禮節、手部衛生)，發生疑似群聚亦應通報衛生單位，並即早採行防疫工作。



▲衛生局提醒各醫療院所、人口密集機構及各級院校平時仍應提高警覺。（圖／高雄市政府衛生局提供）

為降低感染流感風險，呼籲市民朋友落實以下防疫措施：

1.勤洗手：確實以肥皂洗手並搓洗至少20秒

2.戴口罩：若有類流感症狀，應隨時配戴口罩

3.勤消毒：以500ppm濃度漂白水擦拭經常接觸之物品表面(如桌面、門把及廁所)

4.常開窗：打開窗戶保持空氣流通，避免長期處於密閉空間導致感染

5.速就醫：因流感傳播力強，如民眾出現發燒、上呼吸道感染等症狀，應儘速就醫治療

6.多休息：遵守「生病不上課、不上班」生病在家休息，相關防治資訊可至高雄市政府衛生局全球資訊網查詢，亦可撥打當地衛生所、高雄市政府衛生局防疫專線（07-7230250）洽詢。