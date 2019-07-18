水太熱傷肌！正確「洗臉8訣竅」曝...改善痘痘膚況先這樣做



▲洗臉光是水溫就會影響我們的肌膚，造成破壞。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

下班回家臉上總有許多油汙，洗臉就成為必備步驟。但洗臉沒有想像中簡單，光水溫就會影響我們肌膚，造成破壞。外國網站《Brit+Co》分享掌握正確洗臉的10步驟，讓我們在清潔時獲得更乾淨、光亮的肌膚。

1.洗臉前先卸妝

使用洗面乳前先卸妝，可以用小毛巾和濕紙巾輕掃皮膚較敏感的部位，但要確保它們不含酒精，以避免過度乾燥和刺激，可以在化妝棉上使用幾滴爽膚水卸妝。

2.水溫

堅持以冷至溫水保護皮膚，熱水會磨損皮膚的天然油脂，使之更乾燥。此外，用過熱的水沖洗皮膚，會刺激皮膚，導致痘痘變多。

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3.使用計時器

如果你習慣將皮膚乾淨的輕洗幾分鐘，請快點停止這種壞習慣，一般來說，洗臉不該超過30秒到一分鐘。

4.用正確的洗臉方式

將洗面乳擠在手指上，輕輕畫圈、按摩臉部，最後再用溫水清洗。



▲洗面乳擠在手指上輕輕畫圈，再用溫水清洗。（圖／翻攝PAKUTASO）

5.輕拍臉到乾，別用擦的

使用柔軟的棉布或毛巾，輕拍至乾。

6.別太常去角質

正常皮膚、乾性皮膚類型應該每週去角質2到3次，以去除臉上雜質。

7.每天洗臉別超過兩次

每天避免清潔兩次以上，預防過度剝離皮膚的油脂。對皮膚乾燥或敏感的人來說，每晚洗一次就足夠，對於油性皮膚者，每天洗兩次更好。

8.洗臉後保濕

早晚都用保濕霜補充肌膚水分，即使是溫和的洗面乳，洗滌過程中也會去除臉上皮脂。