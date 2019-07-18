當心間接傷害！母「吸完笑氣再餵奶」...醫憂：長期恐神經病變



▲媽媽吸笑氣餵母奶，會不會影響小孩？（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

吸食笑氣就像二手菸，只要處於同一空間，就可能受影響。醫師吳昌騰在粉絲團《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》中分享，前幾天遇到一位媽媽使用笑氣後餵母奶，小孩目前食慾下降。雖然笑氣應該不會透過母奶被嬰兒吸收，但是兩人近距離接觸，嬰兒是否因而吸入空氣中的笑氣，仍需要後續觀察。

吳昌騰分享，前幾天遇到一位20多歲的病患，其護理記錄為「病患來診為厭食，中度呼吸窘迫，媽媽使用笑氣後餵母奶，小孩目前食慾下降」。他表示，母親若吸入笑氣餵母奶，由於母親體內笑氣的血清半衰期很短，笑氣應該不會經由母奶被嬰兒吸收。但因為兩人近距離接觸，又同處一室，就無法預測嬰兒會不會吸到笑氣。



▲醫師表示，由於母親體內笑氣的血清半衰期很短，笑氣應該不會經母奶被嬰兒吸收。（圖／擷取自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）

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吳昌騰指出，笑氣的短期效果是心跳加速、頭暈目眩，長期慢性使用約2到3個月，則產生周邊神經病變，如反射減弱及亞急性脊髓合併退化等症狀，而長期吸笑氣不僅會引發末梢神經病變，同時也傷害脊髓中樞神經。此外，它也使與維生素B12合成及代謝有關的酵素失去活性，影響有維生素B12參與的正常生理功能。因此無法確定媽媽與嬰兒的症狀是否跟吸食笑氣有關，需要長期追蹤。

吳昌騰說，藥物濫用者將裝有笑氣的氣球放在鼻子前放氣吸入肺中，吸入約15到30秒即可產生欣快感，並可持續2到3分鐘，同時可能會伴隨著臉潮紅、暈眩、頭臉的刺痛感、低血壓反射心跳加速、甚至暈厥及幻覺。

笑氣除了影響健康外，吳昌騰也表示，最大問題在於它目前是列為管制用藥，不算毒品。他說氧化亞氮N2O被稱為笑氣，大量吸食就像用迷幻藥一樣，會產生幻覺，早期是用在牙醫麻醉鎮痛上使用，現在卻被濫用在KTV及PUB的party上，由於政府只將笑氣列為管制用藥，不算毒品，使得年輕人更常接觸到它。



▲政府只將笑氣列為管制用藥，不算毒品，因此被濫用在KTV及PUB的party上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

目前國際間並未將笑氣列為毒品或管制藥品管理，但濫用者可依違反社會秩序維護法第66條處3日以下拘留或新臺幣1萬8千元以下罰鍰。衛生署已完成公告將醫療用之氧化亞氮予以納入「醫用氣體」藥品管理，販賣未經核准醫用氣體者，則依違反藥事法第83 條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。此外，倘經銷商不當流用笑氣，則可依違反藥事法處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰；醫院診所將笑氣不當流用，則違反醫師法第25條，由醫師公會或主管機關移付懲戒，或以違反醫療法第57條處新台幣5萬元至25萬元罰鍰。