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減肥又排毒！早起喝水「沒做到3點」等於白喝　你今天養生了嗎？

點評:喝水眉角這麼多！
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喝水,水。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲喝水學問大，量和水溫都要控制。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

想要養生何必花大錢？過去有專家指出，簡單的喝水藏有大學問，由於人腦有75%的水，一旦缺水會開始感到疲勞、反應遲鈍，甚至引發心血管疾病和糖尿病，原因在於補足水分有利營養的吸收和傳輸，幫助代謝物排出。尤其在爆熱的夏日，缺水容易中暑還藏著致命風險。因此很多專家皆提倡「早起空腹喝水」的養生概念，但你喝對了嗎？

北京朝陽醫院營養科營養師宋新指出，起床後喝杯溫水，能夠稀釋血液、排毒潤腸，由於經過一整夜的禁水，使得身體缺水、血液黏度上升，因此起床後喝杯水有助於稀釋血液，幫助肝腎代謝以排除廢物。

睡覺,睡眠,睡眠品質（圖／達志／示意圖）
▲經過一夜的水分流失，一大早起床一定要先喝杯開水。（圖／達志／示意圖）

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陸媒《爆炸營養課堂》拍攝影片指出，眾多養生文章中皆提倡「早晨空腹喝水」做為最簡單的養生方法，且從現代醫學角度看來，早上喝水是件很值得推薦的事情，因為經過一夜睡眠，體內消耗大量水分，因此即時補水很重要。但要小心，早上喝水若不注意以下3點「可能等於白喝」。

1.水喝不夠
很多人早起感覺口乾舌燥，尤其是吹了一整晚冷氣後，就連肌膚也變得乾燥，此時喝水很多人只是「輕輕抿一口」顯然是不夠的。根據《中國居民膳食指南》指出，2歲以上健康的人群，每天早上應喝杯200c.c.的水。

2.水喝的不對
有些人認為早起喝白開水沒味道，因此會選擇蜂蜜水、果汁或是鹽水等替代品，都是錯誤的選擇。原因在於蜂蜜水和果汁中，除了水為主要成分外，即含有大量的糖分，對於身材的控制和穩定血糖沒有好處，小心越喝越胖；此外，喝鹽水恐加重身體缺水狀態，因此也不推薦，還是乖乖喝白開水就好。

▲▼水示意圖。（圖／取自pixabay免費圖庫）
▲喝水的溫度也要掌握，太熱太涼都不好。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

3.水溫把握
影片中建議，喝水溫度最好控制在35～40°C間，溫度太高不僅燙嘴，長期喝下來還可能損傷口腔及食道黏膜，反觀太涼可能引發胃黏膜血管收縮，導致腸胃不適。

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