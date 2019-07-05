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醫靠「5：2輕斷食」暴鏟9kg！科學證實：「適度挨餓」有6大好處

點評:有網友試過嗎？
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瘦身,減肥,瘦子,小蠻腰（圖／Pixabay）
▲想要減肥的網友們，不妨試試「5：2輕斷食法」。（示意圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

減肥還在節食餓肚子？過去在歐美曾颳起一股「5：2輕斷食」減肥法風潮，據說效果特好，提倡該方法的英國醫師麥克．莫斯里（Michael Mosley）靠著該方法，在3個月內暴鏟9公斤。輕斷食指的是有時正常吃，有時少吃，而並非忍飢挨餓，也不是人人適合。根據陸媒《生命時報》採訪專家指出，適當的「挨餓」其實能為人體帶來6大好處，快來看你是否適合執行呢？

該報採訪中山大學附屬第七醫院副院長秦鑿、中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅，分析適合輕斷食者包括，肌肉發達、身體超重、腰圍過大、血脂升高及胰島素敏感性下滑，控制食量能力差和忙到沒時間調整飲食者。至於哪些人不適合？分別為孕產婦、憂鬱症及晚期腫瘤患者，身材太消瘦、營養不良，18歲以下及70歲以上，本身患有心腦血管、精神障礙或是慢性感染者，千萬別貿然嘗試。

報導也根據國外研究，分析出「餓出來的6大健康好處」：

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1.減輕體重
輕斷食法已被《中國超重肥胖醫學營養治療專家共識》列為正規減肥法之一，且有研究認證，每週堅持執行2天輕斷食，就能降低體重、體脂，在合理的限制飲食下，體重一週就會下滑。

2.降低壞膽固醇
發表在《美國臨床營養學雜誌》上的研究指出，輕斷食能降低壞膽固醇和三酸甘油脂水平，且不影響好膽固醇的水平。

3.促進血液循環
《上海中醫藥》雜誌上研究發現，輕斷食能促進血液循環，有利增強全身組織血氧供應。

4.幫助控制血糖
《世界糖尿病雜誌》上刊登的研究認為，輕斷食屬安全的飲食干預，改善空腹及餐後血糖。 或許輕斷食在短期內不能有效降低血糖，但可透過提升胰島素的敏感性，有利防止糖尿病發生。

5.預防老年痴呆
美國約翰霍普金斯醫學院研究指出，每週堅持2天輕斷食，能控制熱量攝取及預防老年痴呆症、帕金森氏症。

6.減少罹癌風險
美國斯基德莫爾學院（Skidmore College）研究指出，輕斷食有利降低氧化應激水平，其與糖尿病、心臟病和癌症等慢性病的發生有關。英國南曼徹斯特癌症預防中心研究也發現，每週靠著2天輕斷食，能有效降低罹乳癌風險。

吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲想輕斷食法並非完全不吃，而是在一週內選不連續的2天「少吃」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

除了「16：8斷食法」：一天8小時正常吃，其他16小時不進食。過去超夯的「5：2輕斷食法」，只要掌握一週5天正常吃，其他不連續的2天「少吃」，將食量降為25～30%，男性一天攝取不超過600大卡、女生則不超過500大卡，且只吃「好」的食物，如優質蛋白質、低醣和蔬菜水果。進行一段時間後，不只體重下滑，也降低相關疾病的發生率，身體變得年輕有活力、精神變好，愉悅感也獲得提升。

台灣晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎分享，減肥門診中曾有一名31歲女學生從100公斤，靠著輕斷食在短短1個月就減了9公斤，成效頗好，但仍提醒大家並不是每個人都適合此方法。她建議，可選擇在最忙的週一及剛度過爽吃小週末的週四，自由選擇適合輕斷食的日子，努力執行一天後，隔天又可吃想吃的食物，身體能得到適當的休息和修復。建議這2天以每天2餐為原則：早午餐、晚餐，可多攝取富含纖維的全穀類雜糧、各色顏色蔬果及優質蛋白質。

醫生實測「5：2輕斷食」爆鏟9kg！（圖／取自趙函穎營養師IG）
▲趙函穎推薦「輕斷食日」選這2天效果最好。（圖／取自趙函穎營養師IG

趙函穎也分享2天「輕斷食日」參考菜單：

早餐：
●半碗低升糖指數的主食（糙米、燕麥、玉米、帶皮地瓜，約140卡）
●蛋豆魚肉類一份（雞蛋1個、無糖豆漿一杯240c.c.、雞胸肉，約70卡）
●低升糖指數水果一份（蘋果1小顆、芭樂去籽切片1小碗、香蕉半條，約60卡）
●蔬菜多吃（不用油烹調）

晚餐：
●蛋豆魚肉類2～3份（手掌大小的魚片或肉片，以燙烤蒸等烹調法，女生手掌大小約140卡，男生手掌大小約210卡）
●堅果一小把（腰果、杏仁、核桃、榛果，約90卡）
●蔬菜多吃（不用油烹調）

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關鍵字： 飲食健康 瘦身 輕斷食減肥法 趙函穎 營養師 挨餓 生命時報
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