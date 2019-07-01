壓力大情緒化！「腸胃爛到炸」星座Top3　專家：這3類食物要少吃



▲忙碌的生活步調，也常讓你消化不良、腸胃不舒服嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／張靜婷營養師

近期新聞報導一所健康管理中心統計近三年兩萬筆資料，發現了很有趣的結果；各星座的健檢次數，以「天蠍座」奪冠。有趣的是，頗為符合大眾對天蠍座的特徵描述：深謀遠慮、執行力強、追求事情真相。另外，若根據星座與健檢頻率的比對，發現水象星座對自我健康重視度最高，土象、火象居次，風象星座最低。

健康對每個人都同樣重要，但大家未必定期健檢，或許與不清楚自己該優先警覺是什麼有關。而根據星座個性不同，或許可以作為影響健康因素參考，來調整健檢項目。除此之外，飲食也相對應的該跟著調整！本文先介紹相對最重視自我健康的水象星座：

水象星座5點小心機：



1. 水象包含星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

2. 特質：溫柔體貼、情感豐富、情緒化、創造力佳

3. 風險較高的疾病：腸躁症

4. 對應健檢項目：大腸鏡、胃鏡

5. 健康解析：

根據網路上的星座解析，水象星座對他人的評論特別敏感，同時情感豐富、善於察言觀色，同理心又強，因此情緒起伏大，很容易給自己帶來生活壓力。最容易受影響的就是腸胃系統，可能間接引發消化不良、食慾不振、腸躁等現象。

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▲上班族工作壓力大、情緒不穩，容易引發腸胃不適。（示意圖／ETtoday資料照）

水象星座必知的保養5道



水象星座較易因緊張就勤跑廁所，為了減少情緒引起的腸胃道不適，平時日常生活就應該多加保養腸胃道，除了細嚼慢嚥，每餐七分飽外，你還要這樣做：



1. 選擇溫和好消化的食物，例如白飯會比難消化的糯米製品（如：粽子）要好，但要注意攝取別過量。

2. 口味過酸的食物不建議空腹吃，以免刺激胃酸分泌。

3. 多吃富含果膠或質地黏稠的食物，能保護胃壁，如常見的山藥、南瓜、秋葵、川七、木耳。

4. 飯後吃點較低甜度的水果，水果的纖維與酵素幫助食物的消化，例如木瓜、鳳梨、芭樂、蘋果。

5. 飲用原味無糖優酪乳、補充益生菌，同時使用無糖優格作為沙拉醬料的替代品，讓你培養腸胃道好菌的同時，也能減少多餘的糖分攝取喔！



▲容易脹氣的你，要避免高乳糖的牛奶及優酪乳。（示意圖／南投醫院提供）

腸胃愛作怪，少吃這3高食物就對了



但若已經腸胃不適時，則應避免容易使腸道蠕動加快或脹氣的3高食物：



1. 高乳糖的牛奶、優酪乳

2. 高果糖的水果（例：芒果、西瓜、鳳梨）

3. 高半乳寡糖：黑豆、黃豆製品（例：豆漿）

健康與星座的關聯可以當一個有趣的分享，僅供參考，但預防醫學、提前健檢確實已成為重要議題。隨著不同的生活形態、生活步調急促、營養過盛等現象，各式疾病都有年輕化趨勢。如能提早調整飲食、生活作息以及運動模式，必收達到事倍功半之效！

本文作者：營養師天團新營養食代合作營養師張靜婷

總審閱：新營養食代陳柏鈞、林歆惠

本文經授權轉自：新營養食代【這3個星座腸道要注意！】