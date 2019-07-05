床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」…女醫心疼：那邊都裂傷了



▲人妻與老公床戰7年，下體幾乎每次都流血。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



親密床事是維繫情侶、夫妻間甜蜜、幸福的關鍵！伴侶一旦因性趣不合，或是床上表現長期不佳，恐導致感情破裂。一名30歲女子主訴從7年前的新婚之夜開始，每次與老公「激戰」後都會流血，苦不堪言，到婦產科檢查發現下體撕裂傷、子宮頸糜爛。一問之下，才發現老公從20多歲開始出現「詭異怪癖」，導致婚後愛愛超崩潰。

行房出血超嚴重，連醫師都看傻！婦產科醫師楊維真在《醫師好辣》節目中分享，曾遇到一名30歲女子控訴與老公的初夜竟成惡夢的開始，從結婚第一天開始，每一次跟老公發生性行為都會流血，且並非滴滴答答的少量出血，「她有拍照給我看，有時候床單上一攤血。」加上夫妻倆都屬木訥性格，從未討論過性事，就這樣痛苦撐過7年。

楊維真說，直到30歲時女子驚覺不對勁開始求診，她也好奇問，「是不是妳老公天賦異稟，才會每一次都特別厲害？」女子才回想起老公每一次「堅挺時間」總是非常長，讓醫師傻眼，「老公也才30多歲，每次都1、2個小時，怎麼可能？」抽絲剝繭才知道，原來老公早在20多歲時聽信朋友傳言：「年輕時就要補，到70歲才會厲害！」可別等到6、70歲身體不行才亡羊補牢，從那時候開始，每天都服用朋友贈送的來路不明的X鞭、X尾巴。



▲人妻下體嚴重撕裂傷，還搞得子宮頸糜爛，甚至驚見「床單上一攤血」。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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從20多歲開始亂進補，導致男子勃起時間異於常人！楊維真表示，老公太過持久讓老婆受苦，使得女子每次就醫不是陰道口裂傷，就是子宮頸口糜爛出血，永遠都在流血，心疼地說「好可憐！」夫妻倆床戰多年都沒有孩子，使得女子下體尺寸較小、緊實，「別人都想把陰道、產道縮緊，她卻想要弄鬆一點，所以給她自主的、輔助的器具能夠在家自己使用，才解決她的問題。」

泌尿科醫師黃煒軒也解釋，男子勃起時間短要注意，「撐太久」也是個問題。他分享曾在急診半夜遇到吃藥助性，結果「金槍不倒8小時」的男子，痛得要命才就醫，「我一看整支都黑了，當場用針直接往他私密處開始抽血，怕它會壞死，就只能靠人工生殖器了。」結果針筒一插，抽了100c.c.黑色缺氧血，醫師當場傻眼。後來轉至泌尿科進行心血管攝影，發現下體血管出現問題，緊急手術治療。