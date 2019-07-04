幫我剝蝦蝦！他分析「公主病8症狀」狂翻白眼…苦勸：千萬別放生

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男生疼愛女友總會付出貼心小舉動，像是主動提包包、溫馨接送情、幫忙剝蝦子或是綁鞋帶等等超暖行為，但當換做是女生主動要求對方做這些事，就容易被網友批是「公主病」！達人曾憲莫Amo Tseng拍攝影片分析究竟什麼是公主病？並列出「8大症狀」，苦勸想交公主女友的網友們，拜託別放生！

曾憲莫在影片中分析，一般患有公主病或是王子病的人家中環境不一定富裕，但大多數都是乘載著父母親的過度溺愛成長，導致孩子在成人後進入社會或團體中無法適應或逃避。究竟什麼樣的人才是真正患有公主病，他也分析出「8大症狀」供網友參考：

症狀1：自信心過剩，無法接受他人的批評

患有公主病的人，總是覺得自己是世界上最漂亮的人，不能接受他人的批評或是否定自己，否則就會一秒爆氣。

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症狀2：所有的問題都不是我的問題

要公主們承認自己的錯誤是很困難的，認為責任能推就推，歪理也能被正當化！曾憲莫以公主們上班遲到舉例，她們往往都會找各種藉口，如「我男友太晚來接我」、「我路上要買早餐吃，沒吃早餐血糖會過低暈倒」，千錯萬錯都是別人的錯，自己真的不是故意遲到的。

症狀3：能麻煩別人的事情絕不自己動手

有免費勞工可以使喚，何須自己出馬？曾憲莫解釋，公主們會要求男友替自己收拾房間、提包包、開瓶蓋、剝蝦子，甚至綁鞋帶。讓人氣得大罵：「要不要乾脆幫你吃飯、睡覺、上廁所啊？」

症狀4：對於小事刻意放大情緒，引起別人注意

公主們就喜歡引起眾人注意，對於不痛不癢的小事情，總會放大以抒發情緒，一心只為求得關注。曾憲莫舉例，公主會無故大叫吸引目光，然後說：「你看這是什麼？」當對方回：「白頭髮」就足以讓她崩潰。

症狀5：嚴以待人，寬以律己

自己佔別人便宜對公主們而言可是天經地義的事情，別人能吃虧、但自己卻不行！曾憲莫說，對公主們來說，自己可以遲到50分鐘，理由藉口百百種，但男友只是晚到2分鐘就得被罵到臭頭，且還不能有理由！

症狀6：假同理心

身為公主，常在網路上表達自己對於動物或是弱勢群體的憐憫及同情心，形塑出自己非常有愛心和善良，但人前人後反差極大，事實上她們付不出一絲絲關愛。

症狀7：情商極低

「說不得」是公主的老毛病！因為對於自己極度有信心，加上情緒化的性格，只要被唸個幾句就會不耐煩反擊，甚至口出惡言。說話任性又直接，無意間傷害他人也不自知。

症狀8：不覺得自己有公主病

要她們承認自己有公主病是絕對不可能的事情！要她們坦承自己的錯誤與缺點，根本是在做夢。

曾憲莫解釋，以上症狀僅為概略，實際行為仍會因個人行為而有所不同。他說，「公主病真的是一種病！」可能因為家庭狀況或生活環境所導致的性格缺陷，但千萬別隨便說一個女生有公主病，畢竟希望被捧在手掌心疼惜與寵愛是每個女生嚮往的事。也呼籲網友們，若能將女友寵成公主，代表你很愛她，她也很信任你；但若想把公主變成女友者，他也只能說「加油！」最後，也苦勸網友要好好珍惜公主，千萬別放出來害人啊！