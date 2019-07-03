車禍睪丸爆掉！阿兵哥「針筒猛灌」白濁液體　傷口噴膿3週…原因曝光



▲阿兵哥車禍「破蛋」摘除，每晚竟偷偷加工弄爛睪丸傷口。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了OOO，竟不惜讓自己多痛幾天！一名年輕阿兵哥因為車禍外傷，導致全身多處撕裂傷，尤其睪丸因破裂嚴重而摘除一顆，但傷口卻反覆爛了3週都沒好，讓醫師好納悶。直到病友「偷偷爆料」，才發現男子每晚「加工弄爛」自己的蛋蛋，導致感染發炎，原因曝光也讓醫師傻眼：「真的不要命！」

病人傷口反覆潰爛，原因讓人猜不透。整形外科醫師傅如鵬在《醫師好辣》節目中分享，曾在新北市某軍方病房遇到一名年輕阿兵哥，因車禍導致全身多處撕裂傷，但最嚴重的傷勢出現在下體睪丸，因為破裂難救導致一邊蛋蛋被摘除。一般而言，傷口縫合後約在2～3週會癒合，但男子傷口卻不斷爆開、化膿，讓醫師納悶，「每次清創都清得很乾淨，為什麼（肉）會長不起來呢？」



▲男子為了這2原因，不惜讓傷口反覆感染，承受更多皮肉痛。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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傅如鵬說，某天無意間聽到隔壁床病友偷爆料，指出阿兵哥晚上趁著護理師發藥時，從發藥車裡偷拿走一支針筒，趁著平時晚上洗澡，就會抽取「地上洗澡水」，打到下體的傷口裡面，「加工把它弄爛」。讓醫師看傻眼，驚呼「這真的不要命，有點誇張！」擔心另一顆完好的睪丸也受影響，恐喪失生育能力。

為了阻止阿兵哥的「自殘行為」，於是在醫護人員開會討論後，決定在男子的蛋蛋外頭，用「石膏封印」將生殖器從外層整坨包起來，然後每週「打開看一次」，持續治療並照相記錄，連續過了3週後，傷口終於癒合，也讓男子順利返回軍營。傅如鵬解釋，後來才得知他在住院期間想要追求其中一名護理師，順便領取保險金，「聽說（保險金額）可以換一部中古的名車。」