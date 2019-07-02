月經走了喝四物湯？中醫曝「這6時間點」別碰　小心爆血又便秘



▲很多女生會在經期結束後喝四物湯調身體，你也是這樣嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

四物湯被認為有活血、補血的作用，故常有女性會在經期結束後飲用四物湯來調理身體，但瑩中醫診所院長蕭晴穎醫師提醒，四物湯可不是每個人都適用！蕭醫師提醒，四物屬於藥方而非單純的食療，建議女性若有調理身體的需求時，最好先諮詢醫師的診斷建議，對症下藥方能改善體況。



▲四物湯雖有活血、化瘀的效果，但醫師提醒「這6種狀況」小心服用。（圖／健談授權提供）

四物湯是指由當歸、熟地黃、白芍、川芎等四種藥材熬製之中湯藥，具有活血、化瘀、補血、調血的作用，因此不少女性會選擇在經期結束後飲用四物湯以幫助調理身體。然而，蕭晴穎中醫師提醒，四物是一帖藥方，且藥性偏熱，因此並非人人都適用，尤其以下幾種狀況應小心服用：

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1.經期期間：因四物有活血、補血的功效，若在生理期期間飲用，恐造成經血量增加、經期延長等狀況。

2.燥熱體質：若屬於容易便秘者，或經常感到口乾舌燥、嘴破喉嚨痛、容易長青春痘等狀況時都不建議服用四物湯，以免加重燥熱狀況而使上述症狀加劇。

3.脾胃虛弱：腸胃不好、經常消化不良、容易腹瀉者都不建議服用四物湯。

4.身體發炎：在感冒期間或腸胃發炎的情況下也不建議服用四物湯，以免加重不適症狀。

5.婦科問題：四物有活血、補血功效，若本身有婦科問題者更要小心使用！蕭晴穎中醫師提醒，若有子宮肌瘤、巧克力囊腫、子宮內膜異位、生理期異常者需要依體質服用，最好先諮詢醫師診斷後再使用，切莫自行抓藥、用藥以免婦科問題加劇。

6.懷孕期間：四物可促進活血，且當歸有刺激子宮循環的效果，正確使用有安胎、助孕之效；然而，若正值懷孕期間有調理需求時，應向專業中醫師諮詢後再使用，方能確保用藥安全。

蕭晴穎中醫師提醒，四物屬藥方而非食補，因此若有身體調理需求時，最好先諮詢醫師診斷後方能對症下藥，不建議貿然服用中藥方，以免招致反效果。

四物相關問題，建議諮詢「中醫」

諮詢專家：瑩中醫診所院長蕭晴穎醫師

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