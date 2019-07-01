25歲妹子染菜花…「3人超激鬥」全中鏢！荒謬劇情曝光　醫驚：好多元



▲25歲妹子染菜花，醫師竟意外挖出複雜的兩性關係。（示意圖／記者黃軍瑋攝）



記者李佳蓉／綜合報導



在性觀念越趨開放的時代中，一人擁有不只一名性伴侶很常見！婦產科醫師李偉浩曾遇25歲A女確診「底下長菜花」，被告知伴侶必須一同治療，2週後她帶著「生殖器有小凸起」的A男友至泌尿科就醫；幾天後，她又攜另一名B女前來看診。本以為複雜的男女關係已結束，不料幾週後，B女又帶著B男就醫，直指「我應該是被他傳染！」讓醫師當場傻眼。

婦產科最常遇到的性病即為菜花！振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中分享複雜個案，指出曾遇一名25歲A女被診所及醫院確診感染菜花，且一般而言，染上性傳染病，性伴侶也必須接受治療，隔了一週後，A女果真帶A男就醫，發現生殖器有小凸起而轉介泌尿科檢查，兩人治療後狀況逐漸好轉。



李偉浩接著說，某天，A女又帶另一名B女到診間，「她除了交男友外還交女朋友，擔心B女會不會也感染菜花。」初期檢查未中鏢，她也要求施打子宮疫苗預防染性病，在醫囑2個月後施打第二劑前，B女提前回診，「她說醫生，我底下腫了一塊！」檢查結果，長了菜花。



▲錯綜複雜的感情世界，竟讓1人得病，4人同時遭殃。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

李偉浩解釋，目前針對人類乳突病毒的四價疫苗和九價疫苗都可以預防菜花在施打疫苗前，但B女體內已有潛伏病毒，儘管打了疫苗仍來不及預防，邊替她診治邊叮囑，「雖然是女女，仍要有安全性行為。」沒想到就在1週過後，B女又帶了一名B男就醫，「她說，她覺得自己不是被A女感染，因為A一直有在治療，情況也好轉，直覺應是被B男傳染。」一連串的菜花治療共檢查、治療4個人，複雜的男女、女女關係，也讓醫師無奈，「好傻眼，真是多元化的社會。」

婦產科名醫蔡鋒博指出，菜花是人類乳突病毒（HPV）感染，為一種凸起的疣狀物，可稱為「尖型濕疣」或「尖圭濕疣」，不安全性行為是傳染一大途徑。但HPV有非常多型，包括子宮頸癌也是HPV引起，而引起菜花的超過9成都是第6、11型。此外，現今性生活多樣，臨床上更有不少菜花「越位」傳染的案例，包括手、口腔等。