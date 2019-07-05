高冷又挑剔！男生「就是追不到」星座正妹Top6　你暗戀的上榜了？



▲在你心目中，也有超難搞的星座女生名單嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

看到美女，不少男人就會想要起身追求，問題是有些美女的個性男人根本搞不定，有些美女太聰明、有些美女太挑剔、不管男生做什麼她們都不滿意，有的美女就是喜歡以整男人為樂趣，也有些美女很懂男人的心思，絕不想那麼容易就被男人給追到手，究竟哪些星座的美女總是容易讓很多男人大嘆搞不定、追不到呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

第6名：金牛座美女

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既然是第6名，就代表金牛美女也不是那麼難搞定，只是她們真的不是那種用浪漫手段可以快速打動的美女，她們有自己的戀愛進度，如果男生希望的進度太快的話，金牛女是會完全不理，因為她們只會照自己的速度龜速向前，男人很難快速追到手。

也不能說很難追，她們就是慢慢來，一部份原因是金牛女的進度也快不起來，另外是很多金牛女都多多少少有因為一時衝動被整慘的經驗，所以面對愛情、面對男人，還是決定「路遙知馬力、日久見人心」，慢慢愛就好，不過對心急的男人來說，這種慢慢磨還真是苦啊！

第5名：水瓶座美女

水瓶女通常不難接近，但讓很多男人苦惱的是，他們無法搞清楚水瓶女在想什麼。好像一般美女喜歡的東西、水瓶女都不是怎麼喜愛，好像浪漫的事物也沒辦法引起水瓶女太多的共鳴，總之就是一般的把妹招術全用上，水瓶女還是無動於衷。

這本來就是一個個性和思考都有點怪怪的美女，她們不照一般邏輯，所以通常水瓶女比較喜歡收到一些真的很意外的驚喜，太過普通的驚喜、水瓶女不見得會有反應，大部份是一般人會覺得「驚嚇」的事物，水瓶女會有「驚喜」的感覺，讓很多男人也滿傻眼的。



▲獅子正妹走的是女王路線難以伺候。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

第4名：獅子座美女

大概有一半的男人沒有辦法承受也無法應對，因為獅子女通常是走女王路線，男人不見得要當個小男人、但你不當小男人就會發現獅子女是很難伺候的，可是一旦當了小男人，又會發現獅子女愛的是英勇又MAN的男人時，會讓很多男人有種精神錯亂的感覺。

究竟，獅子女喜歡怎樣的男人呢？坦白說就像男人喜歡多種不同類型的美女一樣，獅子女也不是很挑食，大原則就是只要是展現出男性帥氣一面的，從健美先生到花美男、獅子女都會有興趣，這也讓很多男人苦惱，那麼該怎樣才能吸引住獅子女的目光呢？

第3名：雙子座美女

雙子女是聰明型的美女，她們很好接近但是很難討好，很親切但卻很難追，因為雙子女很清楚不能讓男人太容易得手、也不能夠太容易被男人搞定，天生就是鬼靈精的雙子女又很會察顏觀色，不會讓男人過得太舒適。

「不讓男人安心、通常男人就會一直把心放在女人身上」，這是許多雙子女很清楚的事，她們就是不讓男人輕易抓住、不會讓自己的想法那麼容易被男人摸透，因此很多男人對雙子女是又愛又恨，愛的是她們又美又聰明、恨的是自己總是逃不出雙子女的心機。



▲天蠍正妹態度高噢，喜歡把男人踩在腳下。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

第2名：天蠍座美女

天蠍女的難搞在於她們的毒舌功力，很多天蠍女被男人們認為是「難搞」的典型，嘴巴裡通常都把男人給嫌得很糟糕，但事實上從她們的行為來看似乎好像她們也不是覺得那麼不好，不過態度上總是很高傲又喜歡把男人踩在腳下的模樣。

往往不少天蠍女走的都是性感冷豔美女的路線，她們通常會很吸引男人瘋狂接近，因為天蠍女很清楚露哪裡會讓男人們瘋狂、又要露到怎樣的程度就要回歸保守，只是她們永遠對男人的追求行為很有意見，還滿常打擊到不少男人的自尊心。



第1名：摩羯座美女

摩羯女通常是走冰山冷豔路線，很多男生其實光是要提起勇氣去追都已經是很困難的，因為摩羯女美歸美、但是真的不太親切，加上她們的話又很少、又不是很容易被逗笑，不說話的時候更有一種距離感，讓很多男生不知該如何下手。

她們雖然不算親切、但也不是太會嫌棄男生，可是摩羯美女通常講話也不太修飾，他們不會特別去毒舌挑剔，可是摩羯美女說不就是不、說不喜歡就是不喜歡，卻又不太愛說出自己心中的確實想法，常讓很多男人總是想破頭都不知該怎麼討好她們。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅