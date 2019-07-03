可以分手了！5對星座CP「大難來直接落跑」…你們能共患難嗎？



▲你和另一半的組合也是「大難臨頭各自飛」嗎？（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導



有句俗話說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭卻各自飛」，隨著現代男女對於物質的享受與慾望提高，現實的考量及迫於環境的無奈，許多人在另一半遭遇困難時竟狠心選擇捨棄情份，到頭來，兩人的愛情只剩一張紙的協議。根據大陸占星網站《星座屋》分享，有5對星座CP最容易出現「無法同甘共苦」的窘境，你們上榜了嗎？

1.獅子男vs.天秤女

本以為是「王子與公主」的完美組合，一旦兩人經濟條件落差很大，這樣的愛情關係將不復存在！小資而務實的天秤女，面對事業心強的獅子男，在愛情與事業出現危機時，獅子男會義無反顧先選擇度過事業難關，再考慮愛情，這對於心愛的另一半而言無疑是種傷害。

2.射手男vs.金牛女

人生態度一向屬自由、隨性的射手男，遇上專情的金牛女，生活時有摩擦！也因為遇到不想負責的射手男，金牛女自然也無心在工作上，兩人的距離也默默的被拉開，一旦遇到小小的挑戰足以徹底毀掉彼此的感情。這難論對錯，因為在愛情上，你們所追求的目標本來就不一樣，容易因小口角產生大分歧，一言不合吵到分手，要復合也很難。



▲大難臨頭時，能夠牽手走下去的情侶實在難能可貴。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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3.雙子男vs.獅子女

以性格上來看，雙子男責任意識不強，但遇到強勢的獅子女，在遇到問題時非常以自我為中心，兩人都不想積極解決，最終導致感情破裂。或許在生活富足、有錢有權的時候，能相處融洽；但當大難臨頭時，彼此就難再牽手走下去，最後各走各的，連朋友都無法再當。

4.天秤男vs.摩羯女

天秤男很重另一半「顏質」，而反觀摩羯座是個現實的女人，兩人在彼此身上都能找到自己的需要。天秤男渴望找個溫文儒雅的女孩；而摩羯女也從天秤男身上看見經濟的發展。在良好條件的基礎下，本以為佳偶能牽手一輩子，但當天秤男落寞了，女孩自然也不會留在他身邊太久，也男孩也可能在沒有摩羯女陪伴下變心。



5.摩羯男vs.處女女

這兩個星座都很現實，能夠共享富貴生活，卻難共同面對苦難。女生容易想很多，常在遇到一點點小挫敗時，就會杞人憂天把問題點無限放大，自然不想面對；而摩羯男看似很木訥，其實內心清楚另一半的想法，當對方無心努力，自己也不會再繼續這段無意義的關係。兩人抗壓性太弱，總把問題往最壞的地方想，最終發生時自然無法兩全其美。